Россиян предупредили о резком росте заражений мобильных устройств

За первые шесть месяцев 2026 года число заражений мобильных устройств россиян увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга киберугроз «Мегафона» (есть в распоряжении «Рамблера»).

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По оценке специалистов компании F6 (данные есть у «Рамблера»), следы различных вредоносных приложений сегодня присутствуют примерно на 1,5% Android-устройств в России. Это около 1,5 миллиона смартфонов и планшетов.

Одной из наиболее распространённых угроз является банковский троян Mamont, отметили в «Мегафоне». Если год назад на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026 году его доля выросла до 12–15%.

Mamont — банковский троян для устройств на базе Android, предназначенный для кражи платёжных и персональных данных пользователей. После установки вредоносная программа получает доступ к СМС-сообщениям, включая одноразовые коды подтверждения, а также может перехватывать другую конфиденциальную информацию.

Самостоятельно заразить смартфон троян не может — пользователь должен установить вредоносный файл вручную. Поэтому злоумышленники распространяют Mamont с помощью методов социальной инженерии: маскируют его под безобидные приложения, рассылают фишинговые ссылки и убеждают пользователей скачать файл под различными предлогами.

В последние месяцы распространение Mamont замедлилось, отметили в «Мегафоне». Так, в мае число новых случаев заражения оказалось на 18% ниже, чем в апреле. Однако похожая ситуация наблюдалась и годом ранее и после летнего снижения активность злоумышленников вновь начала расти осенью, предупредили специалисты.

Значительная часть заражений по-прежнему связана с действиями самих пользователей — переходом по фишинговым ссылкам в мессенджерах и социальных сетях, а также установкой приложений из непроверенных источников. Поэтому сегодня особенно важно сочетать современные технологии защиты с соблюдением базовых правил цифровой гигиены, — директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.

Одновременно увеличилось и число ресурсов, используемых злоумышленниками для управления заражёнными устройствами, отметили в «Мегафоне». В марте 2026 года специалисты обнаружили 200 управляющих серверов вредоносного ПО Mamont. Для сравнения: в первой половине 2025 года их среднемесячное количество составляло всего несколько десятков серверов.

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