Осторожно, дешёвый бензин: как работает схема обмана на топливном рынке

Осторожно, дешёвый бензин: как работает новая схема обмана на топливном рынке
Мошенники активно пользуются топливным кризисом: чтобы вызвать доверие, они маскируются под поставщиков крупных нефтяных компаний. О новой схеме обмана предупредили в Сбере.
Злоумышленники под видом поставщиков рассылают бизнесу коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Переводить деньги таким «продавцам» категорически нельзя, предупреждают в Сбере. Банк даёт несколько простых советов, как не попасться на уловку:
- Напрямую связывайтесь с представителями нефтяных компаний и уточняйте детали предложения.
- Проявляйте здоровый скептицизм. Если топливо предлагают по цене заметно ниже рыночной — это почти наверняка обман.
- Пользуйтесь только официальными каналами связи.
Мошенники используют возникшую ситуацию на топливном рынке, отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он предупреждает, что злоумышленники пытаются обмануть не только бизнес, но и простых людей: на поддельных сайтах они предлагают купить бензин без очереди и талонов. Чтобы не стать жертвой, Кузнецов рекомендует проверять любую информацию о продаже топлива только через официальные источники.
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