Осторожно, дешёвый бензин: как работает схема обмана на топливном рынке

Мошенники активно пользуются топливным кризисом: чтобы вызвать доверие, они маскируются под поставщиков крупных нефтяных компаний. О новой схеме обмана предупредили в Сбере.

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Злоумышленники под видом поставщиков рассылают бизнесу коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Переводить деньги таким «продавцам» категорически нельзя, предупреждают в Сбере. Банк даёт несколько простых советов, как не попасться на уловку:

Напрямую связывайтесь с представителями нефтяных компаний и уточняйте детали предложения.

Проявляйте здоровый скептицизм. Если топливо предлагают по цене заметно ниже рыночной — это почти наверняка обман.

Пользуйтесь только официальными каналами связи.

Мошенники используют возникшую ситуацию на топливном рынке, отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он предупреждает, что злоумышленники пытаются обмануть не только бизнес, но и простых людей: на поддельных сайтах они предлагают купить бензин без очереди и талонов. Чтобы не стать жертвой, Кузнецов рекомендует проверять любую информацию о продаже топлива только через официальные источники.

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