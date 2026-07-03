Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой СБП

С 1 июля в России вступило в силу новое требование, согласно которому банки должны использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в качестве дополнительного идентификатора при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Однако мошенники воспользовались недостаточной осведомленностью граждан о данных изменениях и начали активно применять новую схему обмана.

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Банки действительно могут связываться с клиентом по вопросам безопасности. Однако они не требуют по телефону или в переписке сообщать коды из СМС, переводить деньги на «безопасные счета» или устанавливать сторонние приложения. Об этом «Рамблеру» рассказал руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

Как работает схема мошенничества

Злоумышленники связываются с гражданами по телефону или через сообщения, выдавая себя за сотрудников банков или государственных ведомств. Они сообщают, что доступ к СБП якобы ограничен из-за технических неполадок либо подозрительной активности по счёту. Под предлогом срочной проверки мошенники убеждают:

назвать код из СМС;

установить якобы официальное приложение;

перевести средства на так называемый «безопасный счёт».

Мошенники делают ставку на психологическое давление, используя естественную тревогу людей, когда речь идёт о деньгах и возможной блокировке банковских сервисов, пояснил Тимаев. Он отмечает характерный признак мошенничества — постоянное давление и ощущение срочности. По его словам, злоумышленники всегда пытаются лишить человека времени на проверку информации.

Дополнительный фактор: то, что в последнее время граждане действительно чаще сталкиваются с ограничениями операций и блокировками по требованиям законодательства и антифрод-систем. Поэтому сообщение о якобы возможной блокировке уже не кажется чем-то невероятным и легче вызывает доверие, — руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

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Как защититься от мошенничества

Если звонок вызывает хотя бы малейшие сомнения, разговор лучше завершить и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, рекомендует Тимаев.

В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта добавляют: не устанавливайте на свои устройства никакие приложения по требованию звонящих и не диктуйте коды из сервисных СМС.

Мошеннические сценарии меняются, поэтому стоит перепроверять любые подозрительные обращения через официальные каналы, заключил Тимаев.

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