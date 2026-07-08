Всё больше отказов: почему суды перестают списывать долги после банкротства

Вокруг института банкротства в России сложился рынок юридических посредников. Одни работают добросовестно и реально помогают должникам пройти эту сложную процедуру без лишних потерь. Но есть и те, кто только обещает лёгкое решение проблем, однако на деле заботится лишь о своей выгоде, предлагая процедуру тем, кому она не нужна, или навязывая услуги, которые только ухудшают положение. Таких «экспертов» называют раздолжнителями. Разобрали, как выглядят их схемы и к чему они приводят.

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Кто такие раздолжнители

Раздолжнителями называют псевдоюридические компании или отдельных недобросовестных посредников, которые предлагают клиентам полностью списать накопившиеся долги вне зависимости от того, что по этому поводу говорит закон. Они гарантируют результат даже в безвыходных с юридической точки зрения ситуациях. Причём обратившиеся к ним люди зачастую даже не подозревают, что у их проблем нет лёгкого решения.

Этим раздолжнители отличаются от добросовестных юристов, которые чётко обозначают границы своей помощи: обещают снизить финансовую нагрузку, наладить общение с кредиторами при просрочках, защитить от давления коллекторов или помочь пройти процедуру банкротства.

«Добросовестный специалист объясняет реальные варианты, предупреждает о рисках, не скрывает стоимость услуг и не обещает невозможного. Его задача — не продать надежду на мгновенное избавление от долгов, а помочь человеку выбрать законный и наиболее подходящий способ решения проблемы». Лейла Юдина юрист, арбитражный управляющий

Как государство регулирует деятельность раздолжнителей

Главный инструмент, с помощью которого недобросовестные посредники привлекают клиентов, — кричащая реклама с несбыточными обещаниями. Некоторые компании гарантируют полное списание долгов, обещают удалить сведения о задолженности из баз, советуют ничего не платить и не общаться с кредиторами или умалчивают о возможных негативных последствиях банкротства.

С 1 января 2026 года вступили в силу поправки к закону о рекламе, которые ограничивают возможности продвижения услуг недобросовестных посредников.

Чего делать нельзя:

гарантировать, обещать или даже упоминать о полном списании долгов;

призывать не исполнять денежные обязательства перед кредиторами;

утверждать, что государство создало специальную систему для освобождения граждан от долгов.

Кроме того, в рекламе таких услуг теперь обязательно должно быть предупреждение о негативных последствиях банкротства и рекомендация сначала обратиться к кредитору и в МФЦ.

Эти меры — только начало. Центробанк называет деятельность раздолжнителей «болезнью на здоровом рынке» и совместно с Генпрокуратурой обсуждает возможность дальнейшего ужесточения регулирования в данной сфере.

Как работают раздолжнители: типичные схемы

Недобросовестные посредники используют различные сомнительные схемы, чтобы получить деньги клиента, не оказав реальной помощи.

Схема 1. «Сопровождение» без реальных действий

Компания берёт деньги за помощь при банкротстве, но документы в суд или МФЦ не подаёт. Клиент месяцами или годами платит, думая, что процедура идёт, а на деле ничего не происходит.

Например, так случилось с жительницей Приволжья. Она ежемесячно перечисляла раздолжнителям по 12 тысяч рублей якобы за «сопровождение процедуры банкротства». Позже с неё дополнительно потребовали оплатить «выходы в суд». Позже женщина вместе с юристом МФЦ выяснила, что заявление о банкротстве от её имени не поступало ни в арбитражный суд, ни в МФЦ. Полтора года платежей — и ноль результата. Компания отказалась возвращать деньги.

Схема 2. Оформление на клиента новых долгов

Вместо реальной помощи в урегулировании задолженности раздолжнители оформляют на имя должника новые микрозаймы или кредиты. Полученные деньги присваиваются в качестве оплаты собственных «услуг».

Такая история произошла с вдовой, которая после смерти супруга не смогла платить по долгам и обратилась в компанию, обещавшую сопровождение банкротства. Вместо юридической помощи на женщину оформили микрозаймы, а полученные деньги недобросовестные посредники присвоили себе.

Схема 3. Склонение к сокрытию доходов и имущества

Раздолжнители советуют клиентам не сообщать о реальных доходах, переводить зарплату на родных, переписывать имущество. Это делает клиента соучастником мошеннической схемы, последствием которой может быть не только отказ в списании долгов, но в отдельных случаях и привлечение к уголовной ответственности.

Схема 4. Навязывание банкротства без оценки последствий

Компания убеждает клиента в необходимости банкротства, даже если у него есть стабильный доход и он может платить по долгам. В результате человек проходит длительную процедуру со всеми ограничениями и последствиями, но всё равно остаётся должен, потеряв при этом время и деньги на оплату услуг посредников.

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Почему обращение к раздолжнителям стало ещё опаснее

Судебная практика в отношении банкротов претерпевает изменения. В 2026 году корректировки коснулись вопроса дохода должника. Раньше, если заёмщик неверно оценил свои финансовые возможности и взял обязательства, которые впоследствии не смог исполнить, это не мешало списанию долгов. Такое поведение суды трактовали как неразумность.

Но 29 апреля 2026 года Верховный суд пересмотрел это правило. Теперь указание неверного дохода и сокрытие должником информации о долгах перед другими кредиторами могут расцениваться как недобросовестность и стать основанием для отказа в списании задолженности.

И таких решений выносится всё больше. В первом квартале 2026 года отказы получили 2,2 тысячи человек — в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Дело, которое изменило позицию судов

Прецедентом послужило дело жителя Республики Ингушетия, не вернувшего кредит Сбербанку. Финансовый управляющий попросил арбитражный суд завершить реализацию имущества должника, сославшись на невозможность восстановить его платёжеспособность.

Но Сбер подал возражение: банк считал, что гражданина нельзя освобождать от обязательств, поскольку при получении кредита он сообщил недостоверные сведения о своих доходах.

По данным кредитора, должник указал доход 240 тысяч рублей, хотя фактически он составлял около 27 тысяч. Кроме того, в тот же день гражданин оформил кредит ещё в одном банке, скрыв реальную долговую нагрузку.

Суд первой инстанции согласился с доводами банка: процедуру банкротства завершили, но от долга перед банком заёмщика не освободили. Однако апелляция и кассация заняли другую позицию и списали обязательства должника.

Рассмотрение дела перешло в Верховный суд. Сначала судья отказалась передавать жалобу в коллегию по экономическим вопросам. Но заместитель председателя Верховного суда отменил это определение и направил спор на рассмотрение профильного органа.

В итоге коллегия оставила в силе решение Арбитражного суда Республики Ингушетия, согласно которому гражданин не был освобождён от исполнения своих обязательств. Случай послужил основанием для пересмотра судебной практики — теперь арбитражные суды рассматривают ситуацию с доходами и закредитованностью каждого должника индивидуально.

Как это выглядит на практике

Случаи несписания по этому основанию уже встречались в судебной практике. В марте 2026 года суд отказался списать долги жительнице Оренбурга.

Она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и при получении кредитов завышала свои доходы. Получив деньги, она перевела их со счёта ИП на свой личный счёт как заработную плату. Позже она в короткий срок получила ещё три потребительских кредита — общий долг превысил 4 миллиона рублей.

Менее чем через четыре месяца после получения последнего кредита должница прекратила деятельность в качестве ИП, а спустя несколько дней попыталась обанкротиться. Впрочем, даже это не помешало ей подать ещё три заявки на кредиты, указывая доход от 80 до 200 тысяч рублей.

В суде женщина не смогла доказать, что кредитные средства были потрачены на жизненно необходимые цели. Имущества, на приобретение которого могли уйти такие суммы, не обнаружили. Суд признал поведение должницы недобросовестным и исключил возможность освобождения от долгов.

Уголовные риски

Помимо несписания долгов недобросовестному должнику может грозить уголовное преследование. Риски возникают, когда в действиях должника усматриваются признаки не просто финансовой ошибки, а заранее спланированной схемы:

указание недостоверных сведений в кредитных анкетах;

предоставление поддельных документов о доходах или трудоустройстве;

оформление нескольких кредитов в разных банках за короткий период;

внесение минимальных платежей только для создания видимости добросовестности;

быстрое обращение за банкротством после получения кредитов.

Такие случаи уже есть в практике судов.

Дальний Восток. Мужчина в августе 2024 года оформил несколько кредитов за короткий период, указав доход выше фактического. Внёс несколько платежей, оплатил из кредитных средств услуги раздолжнителей, а уже в ноябре того же года подал заявление о банкротстве. Подозрительные действия стали основанием для обращения в полицию, и на должника возбудили дело по статье о мошенничестве в сфере кредитования.

Юг России. В октябре 2024 года мужчина в один день оформил четыре кредита по 600 тысяч рублей каждый. Внеся несколько платежей, он подал заявление о банкротстве. Такие действия были расценены как злоупотребление правом. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил три года лишения свободы.

Урал. Мужчина за два дня получил в пяти банках кредиты более чем на 6 миллионов рублей. При подаче заявки он завышал свои доходы, в том числе предоставлял справки за периоды, когда фактически не работал. После нескольких платежей выплаты прекратились. Фактически мужчина предоставил ложные сведения, что стало основанием для вынесения в отношении него приговора о признании его виновным в кредитном мошенничестве. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Легальные способы решения проблем с кредиторами

Банкротство не единственный и не всегда лучший выход. Прежде чем обращаться к посредникам, стоит рассмотреть и другие законные варианты, которые предлагают банки и государство.

Банковские программы урегулирования. Если заёмщик исправно платил и последние полгода не допускал просрочек, при экстренных ситуациях (задержка зарплаты, болезнь, командировка) банки могут предложить свои инструменты помощи. Например, Сбер предлагает попавшим в сложную ситуацию клиентам возможность пропустить один платёж.

Реструктуризация. Тем, кто понимает, что проблема не решится за месяц (потеря работы, декретный отпуск, длительная болезнь), можно попробовать договориться с банком о пересмотре графика платежей. При одобрении реструктуризации вы сможете временно (на срок до года) перейти на выплату комфортной для себя суммы.

Рефинансирование. Это получение нового кредита для погашения прежних обязательств. Оно позволяет объединить несколько кредитов в один, снизить ежемесячный платёж или уменьшить процентную ставку.

Комплексное урегулирование. Если у человека несколько кредитов в разных банках или МФО, можно договориться о реструктуризации всех обязательств одновременно.

Продажа залога. Если залоговое имущество больше не нужно, его можно продать, направив вырученные средства на погашение долга.

Мировое соглашение. Подходит для кредитов с длительной просрочкой, которые уже находятся на стадии судебного или исполнительного производства.

Кредитные и ипотечные каникулы. Например, по ипотеке отсрочку могут дать, если доход упал более чем на 30%, человек потерял работу, получил инвалидность или у него увеличилось число иждивенцев.

Чем опасны раздолжнители

Раздолжнители обещают простой выход из долгов, но на практике их услуги часто усугубляют проблему: клиент месяцами платит за «сопровождение», заявление о банкротстве не подаётся, а новые платежи навязывают под видом дополнительных этапов работы. Вместо обещанной помощи клиенты теряют время и деньги.

Кроме того, раздолжнители могут предлагать сомнительные схемы по «сохранению доходов или имущества» или предлагать взять новые кредиты для оплаты своих услуг. Не следует забывать, что предоставление ложных данных о доходах, оформление новых займов в преддверии процедуры банкротства, а также попытки сокрытия имущества могут быть расценены как недобросовестное поведение, плата за которое может быть слишком высока. Кроме отказа в освобождении от обязательств за неправомерные действия до и во время банкротства есть риск привлечения к административной или даже уголовной ответственности.

Поэтому, прежде чем обращаться к посредникам, убедитесь в искренности их намерений помочь вам, оцените возможные риски и рассмотрите другие варианты решения проблемы: реструктуризацию, комплексное урегулирование, кредитные каникулы и так далее. Если банкротство — действительно единственный выход и вы нуждаетесь в помощи юриста, обратитесь к проверенному специалисту, который не будет давать сомнительных обещаний и поможет пройти этот непростой путь с минимальными потерями.

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