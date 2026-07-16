Телефонные мошенники придумали способ обмана россиян, уехавших на дачу. Под предлогом плановой поверки счётчиков у них выманивают код из СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Всё начинается со звонка якобы от представителя энергосбытовой компании. Собеседник сообщает, что нужно провести плановую поверку счётчиков, и просит обеспечить доступ в квартиру. Если человек отвечает, что находится на даче и не может встретить специалиста, мошенник предлагает оформить заявку на поверку дистанционно. Для этого он просит назвать код подтверждения, который приходит в СМС. После получения кода разговор завершается.

Вскоре после этого дачнику звонит лжесотрудник Росфинмониторинга и сообщает, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан и оформлена доверенность на человека, причастного к терроризму.

Затем с жертвой связывается ещё один участник схемы, представляющийся сотрудником ФСБ. Он убеждает человека снять деньги со счетов и перевести их на «безопасный счёт». После перевода средств мошенники перестают выходить на связь.

В МВД напомнили, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не запрашивают по телефону коды из СМС. Если во время разговора собеседник просит сообщить код подтверждения, нужно немедленно положить трубку.

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