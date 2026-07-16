Пройти сценарии мошенничества теперь можно в игре

Телефонные звонки от «службы безопасности банка» с просьбой назвать код из СМС, сообщения от «родственников» с фишинговыми ссылками и другие распространённые уловки мошенников теперь можно разобрать в игровом формате. Для этого Сбер запустил бесплатный онлайн-тренажёр «Вижу подвох».

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Игра предлагает несколько сценариев, основанных на реальных схемах обмана. Например, пользователю приходит сообщение от близкого человека с просьбой перейти по ссылке, звонит курьер и просит назвать код из СМС или руководитель пишет с нового номера и даёт срочное поручение. В каждой ситуации нужно выбрать один из вариантов действий.

После ответа тренажёр объясняет, какие признаки указывали на мошенничество и как следовало поступить, чтобы не попасться на уловку. Перед началом игры можно выбрать одного из персонажей. Сценарии адаптированы для людей разного возраста. После прохождения участник получает оценку своих навыков и рекомендации по защите от мошенников.

Мошенники постоянно используют психологическое давление, отметил вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин. Они торопят, вызывают чувство тревоги, выдают себя за родственников, сотрудников банков, госорганов или различных компаний. Именно поэтому простой теории недостаточно — безопаснее заранее отработать правильную модель поведения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Разработчики планируют регулярно дополнять тренажёр новыми сценариями, а также сделать игровые ситуации более персонализированными. Пройти игру можно по ссылке.

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