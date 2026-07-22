Студентов предупредили о новой схеме мошенников

Злоумышленники освоили новую тактику: они звонят студентам и, представляясь сотрудниками деканата, выманивают коды подтверждения из СМС. Под предлогом срочного подписания электронных документов — например, ведомости успеваемости или заявления на практику — аферисты получают доступ к личным кабинетам молодых людей на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Telegram-канале «Мошеловка».

© Сгенерировано при помощи ИИ

Мошенники умело давят на страх студентов испортить отношения с учебной частью или пропустить сроки сдачи документов. Жертве сообщают, что необходимо срочно поставить «электронную подпись» для дистанционного оформления бумаг, и требуют продиктовать код из сообщения.

На самом деле этот код не имеет никакого отношения к учебному процессу. С его помощью преступники входят в профиль студента на Госуслугах, чтобы затем оформить кредиты или займы от его имени, а также собрать все личные данные для дальнейших махинаций.

Как не попасться на удочку:

Запомните: ни один сотрудник вуза — будь то декан, методист или преподаватель — не имеет права запрашивать пароли , коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.

, коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию. Никогда и никому не называйте СМС-коды , даже если собеседник представляется руководителем или куратором.

, даже если собеседник представляется руководителем или куратором. Если вам поступает подобное требование — сразу прекращайте разговор и самостоятельно свяжитесь с деканатом по официальному телефону, указанному на сайте вуза, или лично сходите в учебную часть, чтобы уточнить информацию.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Как мошенники охотятся на выпускников и абитуриентов: три самые популярные схемы обмана