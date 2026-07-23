Соискателям объяснили опасность демонстрации экрана на собеседовании

Онлайн-собеседования стали привычной частью поиска работы. Этим пользуются мошенники: они приглашают соискателей на созвон в сервисе видеоконференций, а затем просят включить демонстрацию экрана телефона. Одного пуш-уведомления с кодом от банка может оказаться достаточно, чтобы злоумышленники похитили ваши деньги. Вместе с порталом по кибербезопасности Кибрарий разобрались, как устроена эта схема и как вовремя распознать опасность.

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Как работает схема

Мошенники публикуют фейковые вакансии не только в мессенджерах и тематических сообществах в социальных сетях, отметил в беседе с «Рамблером» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Такие объявления присутствуют на всех популярных площадках для поиска работы, предупредил эксперт.

Фишинговая вакансия

Вакансии, размещённые только ради кражи персональных данных или денег называют фишинговыми. Как отмечает Кузьменко, все подобные объявления выглядят максимально привлекательно:

простые обязанности: набор текста, обработка заявок или помощь менеджеру;

зарплата выше рыночной;

удалённый формат работы;

гибкий график;

трудоустройство без опыта.

Работодатель обещает быстрое оформление и обучение на месте — всё, чтобы соискатель клюнул и не задавал лишних вопросов. Насторожить должно уже то, что вам предлагают «золотые горы» за простую работу, которую можно освоить за пять минут. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Фальшивое онлайн-собеседование

После отклика с кандидатом связывается человек, представляющийся HR-менеджером. Он переводит общение в мессенджер, после чего предлагает провести онлайн-собеседование через Zoom, Google Meet или другой сервис видеосвязи.

При этом «менеджер» настаивает, чтобы соискатель заходил в конференцию именно со смартфона. Он объясняет это тем, что в мобильной версии удобнее заполнять анкету или корпоративный регламент требует подтверждения личности через телефон.

В ходе онлайн-собеседования псевдорекрутёр просит включить демонстрацию экрана. Предлог может быть любым:

«заполним анкету»;

«подтвердим личность для оформления договора»;

«нужно сверить данные с системой».

Взлом банковского аккаунта

После того как соискатель включает демонстрацию экрана, мошенник на своём устройстве открывает официальное приложение или сайт крупного банка. Номер телефона ему уже известен — кандидат указал его в резюме или при первом контакте.

Затем злоумышленник нажимает «Войти» или «Получить код для входа», пытаясь авторизоваться с нового устройства. На телефон жертвы приходит СМС или пуш-уведомление с кодом подтверждения.

Далее, по словам Кузьменко, возможны два сценария:

Код появляется в верхней части экрана в виде всплывающего уведомления. Системные уведомления при демонстрации экрана в приложениях для видеосвязи не транслируются, но пуш может быть видно, сказал эксперт. Если код не отобразился в пуш-уведомлении, мошенник может попросить открыть приложение «Сообщения». Как только СМС с кодом появится на экране, злоумышленник сможет его увидеть.

Последний этап: мошенник вводит код и получает доступ к банковскому аккаунту жертвы.

Банк не блокирует старую сессию — она остаётся активной у хозяина аккаунта, и он продолжает пользоваться приложением, отметил Кузьменко. Мошенник подключается к мобильному банку вторым устройством. Поэтому пострадавший может не сразу заметить, что доступ к его банковскому счёту получили посторонние.

Как не стать жертвой мошенников при поиске работы

Кузьменко советует соблюдать несколько простых правил:

Проверяйте потенциального работодателя. Найдите информацию о компании в открытых источниках, в том числе сведения о её юридическом адресе, изучите официальный сайт. Ознакомьтесь с отзывами на независимых площадках: если вы имеете дело с мошенниками, об этом могут написать пострадавшие от них люди.

Найдите информацию о компании в открытых источниках, в том числе сведения о её юридическом адресе, изучите официальный сайт. Ознакомьтесь с отзывами на независимых площадках: если вы имеете дело с мошенниками, об этом могут написать пострадавшие от них люди. Критически оценивайте условия вакансии. Зарплата значительно выше среднерыночной для простой должности, не требующей опыта работы, — повод насторожиться.

Зарплата значительно выше среднерыночной для простой должности, не требующей опыта работы, — повод насторожиться. Не спешите устанавливать программы или переходить по ссылкам. Если вас просят скачать приложение, уточните, зачем это необходимо. Убедитесь, что используете официальный сервис. Сама по себе просьба установить Zoom или другое популярное приложение для видеосвязи не говорит о мошенничестве, но в совокупности с другими признаками может стать поводом для осторожности.

Если вас просят скачать приложение, уточните, зачем это необходимо. Убедитесь, что используете официальный сервис. Сама по себе просьба установить Zoom или другое популярное приложение для видеосвязи не говорит о мошенничестве, но в совокупности с другими признаками может стать поводом для осторожности. При демонстрации экрана устройства убедитесь, что у вас отключены СМС и пуш-уведомления. Обратите внимание, что они могут приходить не только на смартфоны, но и на ноутбуки и планшеты;

Обратите внимание, что они могут приходить не только на смартфоны, но и на ноутбуки и планшеты; Не сообщайте и не показывайте коды из СМС и пуш-уведомлений.

Редакция «Рамблера» также рекомендует включить двухфакторную аутентификацию (2FA) в сервисах, которые работают с вашими деньгами, документами и важными персональными данными. Подробнее о том, что такое 2FA и как её настроить, рассказали в этом материале.

Что важно запомнить

Онлайн-собеседование не должно выходить за рамки обсуждения вакансии, ваших навыков и условий работы. Если во время разговора вас просят включить демонстрацию экрана телефона, открыть СМС, пуш-уведомление или банковское приложение, немедленно прекратите общение. Для оформления на работу или проверки документов такие действия не требуются.

Узнать подробнее, какие ещё схемы мошенники используют для обмана россиян можно на портале по кибербезопасности Кибрарий.

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