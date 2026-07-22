Россиянам стал доступен новый инструмент для защиты паролей от взлома

Пользователям стал доступен новый интерактивный сервис для создания сложных паролей — он работает в формате короткой игры и не требует регистрации. Найти его можно на платформе по кибербезопасности «Кибрарий» в блоке «Памятки». Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

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Игра-генератор паролей называется «Змейка». Пользователь управляет персонажем, который перемещается по игровому полю и собирает различные знаки. Сеанс длится полторы минуты, за которые нельзя допускать столкновений с препятствиями. По итогам система анализирует набранные знаки и выдаёт готовый пароль, который можно сразу применить для защиты учётной записи.

Статистика показывает, что около 60% всех паролей подбираются злоумышленниками в течение первого часа. Современные автоматизированные системы подбора легко справляются с простыми комбинациями, которые люди часто придумывают самостоятельно. Пользователи склонны выбирать словарные слова, даты или очевидные последовательности клавиш.

Надёжность пароля определяется тремя параметрами:

длиной;

разнообразием используемых символов;

их степенью случайности.

Создать такую комбинацию вручную без специального инструмента практически невозможно. Предложенный игровой формат позволяет получить готовый защищённый вариант без изучения теоретических рекомендаций, что существенно повышает уровень цифровой гигиены и снижает риски компрометации личных данных.

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