Россиянам стал доступен новый инструмент для защиты паролей от взлома
Пользователям стал доступен новый интерактивный сервис для создания сложных паролей — он работает в формате короткой игры и не требует регистрации. Найти его можно на платформе по кибербезопасности «Кибрарий» в блоке «Памятки». Об этом сообщила пресс-служба Сбера.
Игра-генератор паролей называется «Змейка». Пользователь управляет персонажем, который перемещается по игровому полю и собирает различные знаки. Сеанс длится полторы минуты, за которые нельзя допускать столкновений с препятствиями. По итогам система анализирует набранные знаки и выдаёт готовый пароль, который можно сразу применить для защиты учётной записи.
Статистика показывает, что около 60% всех паролей подбираются злоумышленниками в течение первого часа. Современные автоматизированные системы подбора легко справляются с простыми комбинациями, которые люди часто придумывают самостоятельно. Пользователи склонны выбирать словарные слова, даты или очевидные последовательности клавиш.
Надёжность пароля определяется тремя параметрами:
- длиной;
- разнообразием используемых символов;
- их степенью случайности.
Создать такую комбинацию вручную без специального инструмента практически невозможно. Предложенный игровой формат позволяет получить готовый защищённый вариант без изучения теоретических рекомендаций, что существенно повышает уровень цифровой гигиены и снижает риски компрометации личных данных.
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