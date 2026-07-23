Мошенники нашли способ похищать наличные через QR-коды

Телефонные аферисты нашли способ обходить банковские фильтры защиты — они используют функцию бесконтактного внесения денег по QR-кодам, чтобы мгновенно переводить наличные людей на свои счета. В МВД России предупредили о новой схеме и рассказали, как от неё защититься. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мошеловка».

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Злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников службы безопасности банка или следователей и убеждают полностью снять со счетов все сбережения и переложить их на другой счёт — якобы для спасения от блокировки или фиктивного погашения долга. Вместо диктовки номеров подставных карт они присылают в мессенджер QR-код, который создан в их собственном мобильном банке и привязан к виртуальной карте.

Человек подходит к банкомату, сканирует код — устройство считывает его и мгновенно активирует карту мошенника. Человек вносит купюры в купюроприёмник, думая, что спасает свои деньги, но они моментально уходят на счета подставных лиц (дропов) и выводятся в других регионах.

Лимит на одну операцию бесконтактного внесения средств по QR-коду в разных банках составляет от 15 до 100 тысяч рублей, поэтому мошенники могут прислать сразу несколько изображений подряд, чтобы украсть крупную сумму.

В полиции рекомендуют отказываться от сканирования любых сторонних QR-кодов, присланных незнакомцами в чатах или мессенджерах. Никогда не вносите наличные в банкоматы по чужим графическим ключам, даже если собеседники представляются сотрудниками спецслужб или банков. Столкнувшись с такими требованиями, сразу прервите диалог и проверьте баланс счетов через официальное приложение банка.

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