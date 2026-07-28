Эксперт рассказал, как не попасться на уловку мошенников с полиграфом

Мошенники придумали новую схему обмана: они заставляют жертву снять все сбережения, уехать в другой город якобы на полиграф, а затем отдать деньги на «проверку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. «Рамблер» спросил эксперта, как защититься от мошенников.

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Всё начинается с того, что потенциальной жертве звонит человек, представляющийся сотрудником социальной службы. Он просит назвать паспортные данные — якобы для оформления выплат или пособий. Человек, не подозревая обмана, диктует свои данные. На этом разговор заканчивается.

Через некоторое время раздаётся новый звонок. На этот раз собеседник представляется специалистом службы безопасности. Он сообщает шокирующую новость: оказывается, личный кабинет гражданина на Госуслугах взломан — именно потому, что он сообщил паспортные данные неизвестному человеку.

Более того, от его имени уже открыт счёт в банке и с этого счёта переведены деньги на человека, который проходит по уголовному делу об экстремизме. То есть жертве намекают на то, что она может быть причастна к финансированию терроризма.

После этого аферисты дают инструкции: срочно снять все сбережения со счетов. Затем — немедленно уехать в другой город, где нужно пройти полиграф. Якобы эта экспертиза должна подтвердить, что человек невиновен. Чтобы казаться убедительными, мошенники даже самостоятельно покупают билет на поезд или самолёт и бронируют гостиницу.

Когда жертва приезжает в указанное место, её убеждают отдать все привезённые деньги — теперь уже якобы для «проверки» в банке. После этого ей говорят ждать результатов в гостинице. Сначала мошенники даже поддерживают общение, затягивая время. Но через несколько дней перестают выходить на связь.

Сценарии с обвинениями в «финансировании экстремистов и террористов» используются в разных вариациях уже довольно давно. Нередко эти спектакли сопровождаются не просто кражей денег, а ещё и шантажом родственников с требованиями выкупа или продажей жилья, — комментирует схему заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Полиграф здесь фигурирует как убеждающий в правдоподобности и серьёзности происходящего аргумент, продолжает Пожарская. В большинстве случаев злоумышленники даже не пытаются войти в личный кабинет на Госуслугах жертвы — они просто запугивают.

Александра Пожарская дала рекомендации, как не попасть на уловки мошенников:

Нужно помнить, что по телефону и в мессенджерах ни один госорган не уточняет паспортные и иные идентифицирующие данные.

Чтобы оставаться в безопасности, нужно пользоваться бесплатными защитными инструментами: самозапреты на кредиты и займы, определители номеров, встроенные в браузеры мобильных телефонов, облачные пароли и двухфакторная аутентификация, сервис «второй руки» в банке, запрет на вызовы из-за границы.

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