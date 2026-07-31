Раскрыты три схемы обмана студентов и выпускников при поиске работы

Мошенники часто выбирают своей мишенью студентов и выпускников — молодые люди уже владеют банковскими картами, зарегистрированы на Госуслугах и активно пользуются мессенджерами, но ещё не сталкивались с реальным трудоустройством. Злоумышленники этим пользуются.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Летом на рынок труда массово выходят молодые специалисты и те, кто ищет сезонную подработку, поэтому соискателям стоит внимательнее проверять вакансии. Вместе с порталом по кибербезопасности «Кибрарий» разобрались, как распознать обман и защититься.

Собеседование, инструктаж и требование денег: реальная история

История случилась этим летом с дочерью редактора «Рамблера» Анастасии Пономарёвой.

Перед 11-м классом девушка решила подработать вместе с подругами. На Avito они нашли вакансию сортировщика в типографии и позвонили по указанному номеру. Девочек пригласили в офис в центре Тюмени — он находился в современном здании, с приличным ремонтом. На собеседовании их встретила женщина-куратор, которая попросила заполнить анкеты.

Пожалуй, вакансия сортировщика будет для тебя скучной. Ты творческая личность, поэтому будешь вести соцсети и размещать вакансии в чатах. У нас очень крупная компания, и нам постоянно нужно привлекать новых сотрудников, — сказала куратор, по словам Анастасии.

Позже выяснилось, что подругам она сказала то же самое — слово в слово. Девочкам пообещали 50–60 тысяч рублей в месяц, удалённую работу и пригласили на инструктаж.

© Рамблер

Через несколько дней соискательницы снова приехали в офис. Кроме них там были ещё две пожилые женщины-соискательницы. Вместо инструктажа куратор в ярких красках рассказывала про свою жизнь, путешествия и акцентировала внимание, что компания получает 5 миллионов прибыли в месяц. В конце куратор сообщила, что соискательницы приняты, но для начала им нужно купить идентификатор (ID) за 6,8 тысячи рублей.

Юные соискательницы сказали, что подумают, и уехали домой. Дома дочь сразу рассказала нам эту историю, потому что ситуация показалась ей подозрительной. Конечно, никаких денег девочки не вносили, — рассказала Анастасия.

Хорошо, что история закончилась благополучно. Но она наглядно показывает, как работают мошенники: они выдают себя за успешную компанию, вызывают доверие, а затем пытаются получить деньги или данные.

Как обманывают: три главные схемы

Предоплата за «оформление»

Мошенники размещают привлекательные вакансии на сайтах по поиску работы, в молодёжных группах и Telegram-каналах. Они предлагают высокую зарплату за простую работу, удобный график, возможность быстрого старта без опыта и стажа.

После того как жертва откликнулась на заманчивое предложение, в диалоге появляется главное условие: для официального трудоустройства или выхода на стажировку необходимо внести небольшую сумму на организационные расходы. Соискателя убеждают, что это стандартная практика и без оплаты начать работу невозможно.

Предлогов для предоплаты множество:

оплата медицинской книжки или справок;

покупка фирменной спецодежды, бейджа или рабочего инвентаря;

регистрационный взнос за участие в конкурсном отборе;

взнос за оформление визы или страховки для работы за границей;

оплата обучающего курса или тренинга, после которого «гарантируют» трудоустройство.

В этой схеме мошенники не собирают персональные данные, они берут только деньги. Но сумма может быть значительной — от двух тысяч рублей до нескольких десятков тысяч, если речь идёт о «заграничной стажировке».

Фишинг под видом анкеты

Мошенники регистрируют в соцсетях и мессенджерах поддельные страницы, используя реальные логотипы известных компаний. На этих поддельных аккаунтах они размещают вакансии от имени крупных работодателей и представляются сотрудниками отделов кадров или рекрутерами.

Соискателю предлагают «пройти быструю регистрацию». Для этого просят заполнить подробную анкету. В анкете — не только стандартные вопросы об образовании и опыте, но и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер банковской карты.

Следующий шаг — требование подтвердить личность с помощью кода из СМС. Якобы для «проверки подлинности» или «привязки к рабочему порталу». На самом деле это попытка получить доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах.

Получив доступ к Госуслугам, мошенники получают ключ к цифровой личности жертвы. Они могут от имени студента подать заявки на микрозаймы и кредиты, изменить привязанный номер телефона и пароль, заблокировав владельцу доступ, а также оформить электронную сим-карту. В результате жертва рискует столкнуться с долгами и долгой процедурой восстановления контроля над своими данными.

Поддельные приложения

Мошенники создают мобильные приложения, которые нужно установить для «учёта отработанных смен», «получения заданий» или «отслеживания выплат». Устанавливая такую программу, пользователь разрешает ей доступ к контактам, СМС, уведомлениям и другим функциям телефона.

На деле приложение оказывается вредоносным программным обеспечением — вирусом-шпионом, который в фоновом режиме перехватывает СМС, сохраняет введённые пароли и отслеживает действия в банковских приложениях. Мошенники получают доступ к интернет-банку, подтверждают платежи через перехваченные коды и списывают деньги со счетов жертвы.

Тревожные признаки: как распознать обман

Главные признаки мошенничества:

Слишком высокая зарплата за простую работу без опыта и квалификации.

Отсутствие чёткого описания обязанностей и должности.

Перевод общения в мессенджер.

Просьба перевести деньги до начала работы.

Требование назвать код из СМС или перейти по ссылке.

Отсутствие информации о компании в открытых источниках.

Правила безопасности для студентов и выпускников

Не рассматривать предложения работы за деньги. Работодатели не начинают оформление с просьбы перевести деньги. Не поддаваться на спешку. Если торопят, пугают небольшим количеством мест — это верный признак мошенников. Никому не сообщать данные банковских карт и коды, поступающие на телефон. Проверять компании, предлагающие вакансии: сайт, ИНН, адрес, отзывы. Для поиска работы использовать проверенные площадки с системой верификации работодателей.

Больше о схемах обмана и способах защиты можно узнать в материалах портала по кибербезопасности «Кибрарий».

Главное

Мошенники активно охотятся на студентов и выпускников, маскируясь под работодателей и предлагая «работу мечты».

Среди самых распространённых схем — фишинг через анкеты с запросом персональных данных, требование предоплаты за «оформление» и распространение поддельных мобильных приложений со шпионским функционалом.

Ключевыми признаками обмана служат завышенная зарплата без требований к опыту, просьбы перевести деньги до трудоустройства, а также требования назвать код из СМС или перейти по ссылке.

Чтобы не стать жертвой, важно проверять работодателя через открытые источники и не передавать личные и платёжные данные. Безопаснее искать вакансии на проверенных площадках с верификацией работодателей.

Звонок из деканата: студентов предупредили о новой схеме мошенников

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.