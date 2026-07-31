Названа главная опасность покупок в Duty Free

В аэропортах зафиксированы случаи хищения личных аккаунтов через QR-коды, которые мошенники маскируют под скидки в магазинах Duty Free. Об этом сообщает Telegram-канал «Мошеловка».

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Злоумышленники всё чаще выбирают зоны вылета и залы ожидания для фишинговых атак. Они маскируются под сотрудников известных брендов или промоутеров и предлагают путешественникам скидки, бонусные карты или подарки от магазинов беспошлинной торговли, убеждая отсканировать специальный графический код.

Как работает схема:

Заманчивое предложение перед рейсом. В залах ожидания и рядом с магазинами беспошлинной торговли к пассажирам обращаются любезные промоутеры. Они предлагают экономию на покупках, участие в эксклюзивной распродаже или быстрое оформление дисконтной карты. Перенаправление на поддельный сайт. Чтобы активировать «бонус», пассажира просят отсканировать QR-код с рекламной листовки или экрана телефона. Графический код ведёт на фальшивую страницу, которая внешне точно копирует интерфейс популярной торговой сети, банковского приложения или портала Госуслуг. Захват учётной записи. На этой поддельной странице у пользователя запрашивают номер телефона, реквизиты карты или просят авторизоваться через Госуслуги. Как только данные переданы, мошенники получают полный доступ к личным кабинетам человека, пока он находится в воздухе и не может проверить свои аккаунты.

Рекомендации, как обезопасить себя:

Не сканируйте QR-коды , которые предлагают случайные люди в зонах ожидания или у торговых точек.

, которые предлагают случайные люди в зонах ожидания или у торговых точек. Официальные акции и программы лояльности Duty Free можно подтвердить только непосредственно на кассе или через фирменное приложение магазина.

или через фирменное приложение магазина. Никогда не вводите пароли от Госуслуг, данные банковских карт или СМС-коды на сайтах, которые открылись по неизвестной ссылке с QR-кода.

данные банковских карт или СМС-коды на сайтах, которые открылись по неизвестной ссылке с QR-кода. В любой непонятной ситуации лучше сразу обратиться к сотрудникам аэропорта или службе безопасности.

Мошенники научились похищать наличные через QR-коды в банкоматах