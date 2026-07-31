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Названа главная опасность покупок в Duty Free в аэропортах
В аэропортах зафиксированы случаи хищения личных аккаунтов через QR-коды, которые мошенники маскируют под скидки в магазинах Duty Free. Об этом сообщает Telegram-канал «Мошеловка».
Злоумышленники всё чаще выбирают зоны вылета и залы ожидания для фишинговых атак. Они маскируются под сотрудников известных брендов или промоутеров и предлагают путешественникам скидки, бонусные карты или подарки от магазинов беспошлинной торговли, убеждая отсканировать специальный графический код.
Как работает схема:
- Заманчивое предложение перед рейсом. В залах ожидания и рядом с магазинами беспошлинной торговли к пассажирам обращаются любезные промоутеры. Они предлагают экономию на покупках, участие в эксклюзивной распродаже или быстрое оформление дисконтной карты.
- Перенаправление на поддельный сайт. Чтобы активировать «бонус», пассажира просят отсканировать QR-код с рекламной листовки или экрана телефона. Графический код ведёт на фальшивую страницу, которая внешне точно копирует интерфейс популярной торговой сети, банковского приложения или портала Госуслуг.
- Захват учётной записи. На этой поддельной странице у пользователя запрашивают номер телефона, реквизиты карты или просят авторизоваться через Госуслуги. Как только данные переданы, мошенники получают полный доступ к личным кабинетам человека, пока он находится в воздухе и не может проверить свои аккаунты.
Рекомендации, как обезопасить себя:
- Не сканируйте QR-коды, которые предлагают случайные люди в зонах ожидания или у торговых точек.
- Официальные акции и программы лояльности Duty Free можно подтвердить только непосредственно на кассе или через фирменное приложение магазина.
- Никогда не вводите пароли от Госуслуг, данные банковских карт или СМС-коды на сайтах, которые открылись по неизвестной ссылке с QR-кода.
- В любой непонятной ситуации лучше сразу обратиться к сотрудникам аэропорта или службе безопасности.
Мошенники научились похищать наличные через QR-коды в банкоматах