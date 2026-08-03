Россиян предупредили о 6 возможных схемах мошенничества в августе

В преддверии сентября и на фоне сезонного роста спроса активизировались аферисты. Они эксплуатируют предпраздничную суету, подготовку к учебному году, потребность в аренде жилья и закупках к осени. По данным платформы «Мошеловка» и Народного фронта, злоумышленники используют сразу несколько отработанных схем.

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Коротко о главных угрозах:

1. Фишинг под видом Федеральной налоговой службы (ФНС). В рассылке на «Госуслугах» и по телефону мошенники сообщают о якобы некорректных начислениях налогов либо обещают вернуть страховые взносы самозанятым. Цель таких звонков и писем — получить доступ к учётной записи или реквизитам карты.

Как защититься: при любых вопросах по налогам и взносам уточняйте информацию только через официальные источники — личный кабинет на «Госуслугах» или сайт ФНС. Не переходите по ссылкам из писем и не сообщайте коды из СМС.

2. Фальшивые школьные распродажи. В соцсетях и на фишинговых сайтах рекламируют «закрытые ликвидации» и распродажи от имени крупных магазинов. Предлагают детскую одежду, канцелярию и электронику по заниженным ценам.

Как защититься: покупайте школьные товары только через официальные сайты магазинов, проверенные маркетплейсы и кассы ретейлеров.

3. Ложная аренда жилья для студентов. Рядом с вузами публикуют объявления с привлекательными ставками, торопят с решением («много претендентов») и требуют предоплату за бронь или просмотр.

Как защититься: не вносите залог до личного осмотра жилья и проверки документов. Не передавайте персональные данные третьим лицам. Оплачивайте аренду только после заключения договора и при наличии подтверждающих документов.

4. Псевдольготные проездные и билеты. В мессенджерах и группах предлагают «годовые проездные» или билеты Российских железных дорог (РЖД) по заниженным ценам — это уловка для сбора денег и персональных данных.

Как защититься: оформляйте проездные и билеты только через официальные каналы — сайты перевозчиков, городские порталы и профильные сервисы. Не доверяйте предложениям в мессенджерах и соцсетях, особенно если обещают скидки, которые сильно превышают стандартные льготы.

5. Спекуляции на автозапчастях и резине. Мошенники создают поддельные магазины и каналы, где обещают поставку масел, шин и комплектующих «по ценам до индексации утилизационного сбора».

Как защититься: приобретайте автозапчасти и комплектующие только у официальных дилеров либо в крупных сетевых магазинах с проверенной репутацией. Избегайте требований о 100% предоплате от неизвестных продавцов. Перед оплатой обязательно проверяйте реквизиты юридического лица и читайте отзывы о площадке.

6. Обман при заказе фермерских продуктов. В соцсетях и на досках объявлений появляются «фермерские магазины» с ценами значительно ниже рыночных и бесплатной доставкой — на деле это способ выманить предоплату.

Как защититься: не переводите предоплату на личные карты продавцов с площадок объявлений. По возможности используйте безопасные сделки на самих платформах. Оплачивайте товар только при получении и после личного осмотра качества продукции.

В целом для всех перечисленных схем действует общее правило: проверяйте продавца или сервис через официальные каналы, не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте коды из СМС.

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