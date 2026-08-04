Как мошенники обманывают под предлогом перерасчёта за ЖКУ

Мошенники стали использовать новую схему обмана под предлогом перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги. Злоумышленники убеждают россиян сообщить персональные данные и реквизиты банковских карт, обещая вернуть якобы образовавшуюся переплату. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как работает схема

Мошенники представляются сотрудниками поставщиков коммунальных услуг и рассылают сообщения лично или в домовых чатах. Они сообщают, что проводится перерасчёт платы за воду, электроэнергию или другие коммунальные услуги.

Для оформления «возврата переплаты» злоумышленники просят назвать фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счёта, а иногда и данные банковской карты. Полученную информацию они используют для дальнейшего мошенничества.

Ранее «Рамблер» рассказывал ещё об одной схеме мошенничества, связанной с ЖКХ. Тогда злоумышленники создавали фальшивые Telegram-чаты, оформленные под официальные сервисы расчётных центров или управляющих компаний. Пользователей убеждали пройти «перерасчёт» или подтвердить данные, после чего просили перейти в чат-бот и отправить код из СМС. На самом деле этот код открывал мошенникам доступ к аккаунту на «Госуслугах» или в другом важном сервисе.

Чтобы не стать жертвой подобных схем:

общайтесь с управляющей компанией или расчётным центром только через официальные сайты, приложения и телефоны;

не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах и домовых чатах;

никогда не сообщайте коды из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником коммунальной службы;

не передавайте посторонним данные банковских карт и реквизиты счетов под предлогом возврата денег;

при любых сомнениях самостоятельно свяжитесь с организацией по номеру, указанному в квитанции или на официальном сайте.

Помните: настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не требуют сообщать коды подтверждения из СМС, банковские реквизиты или выполнять срочные действия. Поэтому, при любых сомнениях лучше самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру телефона.

Россиян предупредили о 6 возможных схемах мошенничества в августе

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.