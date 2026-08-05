Россиян предупредили о новой схеме кражи денег через банкомат

Мошенники стали чаще использовать банкоматы для хищения денег у россиян. Во втором квартале 2026 года число таких операций превысило показатель за весь 2025 год. Одной из причин могло стать распространение новой схемы кражи денег через NFC, считают эксперты. Они рассказали «Рамблеру», чем вызван рост подобных хищений и как работают схемы с банкоматами.

Скачок хищений через банкоматы в 2026 году: статистика ЦБ

Во втором квартале 2026 года мошенники провели через банкоматы 1764 операции без согласия клиентов, сообщило РБК со ссылкой на статистику Банка России. Речь идёт о схеме, при которой россияне под диктовку злоумышленников вносят наличные на их счета. Только за три месяца число таких случаев превысило показатель за весь 2025 год.

Динамика показывает взрывной рост:

в сравнении с первым кварталом 2026 года количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза;

в годовом выражении — более чем в 76 раз.

Растёт и объём похищенных средств. В апреле — июне он достиг 252,3 миллиона рублей против 214,4 миллиона в январе — марте. Для сравнения: средний квартальный показатель по хищениям через банкоматы в 2025 году составлял около 99 миллионов рублей. Во второй половине прошлого года этот объём тоже заметно вырос, но текущие цифры значительно выше.

Более крупную сумму последний раз фиксировали в третьем квартале 2024 года (336,3 миллиона рублей). Однако тогда Банк России обновил банковскую отчётность и изменил методику подсчёта подобных операций, поэтому прямое сравнение этих периодов может быть некорректным.

Чем вызван рост мошенничества с банкоматами

Рост числа мошеннических операций через банкоматы связан не с появлением новой точки атаки, а с изменением тактики преступников, считает руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

Старая тактика заключалась в том, чтобы обманом заставить человека самостоятельно перевести деньги со своего счёта на чужой (например, через мобильное приложение).

Новая схема работает иначе:

Вместо перевода — внесение наличных. Мошенники убеждают жертву дойти до банкомата и положить настоящие купюры на подконтрольные им счета. Для банковской системы это выглядит не как подозрительный безналичный перевод, а как обычное пополнение счёта, поэтому часть автоматических систем защиты просто не срабатывает.

Мошенники убеждают жертву дойти до банкомата и положить настоящие купюры на подконтрольные им счета. Для банковской системы это выглядит не как подозрительный безналичный перевод, а как обычное пополнение счёта, поэтому часть автоматических систем защиты просто не срабатывает. Отказ от кражи данных карты. Преступникам больше не нужны реквизиты или ПИН-код жертвы. Им необходимо только одно: чтобы человек физически принёс свои деньги к терминалу и зачислил их на нужный счёт.

Преступникам больше не нужны реквизиты или ПИН-код жертвы. Им необходимо только одно: чтобы человек физически принёс свои деньги к терминалу и зачислил их на нужный счёт. Длительная психологическая обработка. Снятие денег в банкомате стало лишь последним шагом. До этого преступники могут несколько дней запугивать, давить авторитетом госорганов или выдавать себя за службу безопасности банка. В итоге жертва приходит к аппарату уже подготовленной, полностью доверяя инструкциям по ту сторону телефона.

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко назвал ещё одну причину роста статистики. По его словам, дело в изменении правил учёта подобных инцидентов.

С мая 2026 года банки обязаны принимать заявления о хищениях через банкоматы от любых граждан, даже если те не являются их клиентами.

Ранее такие случаи часто оставались за рамками официальной отчётности. Теперь они попадают в статистику, что позволяет увидеть реальную картину происходящего, пояснил эксперт.

Новая схема хищения через банкоматы с использованием NFC

Ещё одной причиной роста случаев мошенничества с банкоматами, по мнению Кузьменко, стало активное развитие технологии бесконтактного перехвата данных, которая называется NFC-ретрансляцией. Это перехват сигнала от банковской карты или смартфона и передача его на другое устройство.

Эксперт описал принцип работы этой схемы:

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банка, и под предлогом защиты счёта убеждают установить приложение по ссылке. Это вредоносная программа. Человека просят приложить карту к задней крышке смартфона и ввести ПИН-код. Вирусное программное обеспечение (ПО) считывает NFC-сигнал и передаёт его мошенникам. Они в реальном времени создают цифровую копию карты на своём устройстве и снимают наличные в банкомате в другом городе. Жертва при этом даже не теряет физическую карту.

Ситуация усугубляется тем, что большинство банкоматов в России уже поддерживают бесконтактное снятие, что упрощает задачу преступникам. Люди хоть и перестали доверять звонкам из «банка», но требование приложить карту к телефону звучит для них технически нейтрально и не вызывает подозрений. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

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