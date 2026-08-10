В конце лета аферисты активно используют повестку подготовки к осени: предлагают фиктивные скидки на бронирование отелей, присылают фальшивые требования проверить газовое оборудование и обещают несуществующие компенсации за сбои в работе сервисов. Также участились сообщения в мессенджерах от имени родственников с просьбой срочно перевести деньги. О новых схемах предупредили эксперты платформы «Мошеловка».

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Предлагают скидки на путёвки в санатории

Злоумышленники создают сайты-двойники известных санаториев и предлагают номера со скидкой 40–50%. Деньги просят перевести через якобы официальный сервис бронирования, но они уходят мошенникам.

Как защититься:

Проверяйте адрес сайта. Бронируйте путёвки только по официальным телефонам санатория. Не переводите деньги физлицам или на электронные кошельки. Сверяйте данные юрлиц в платёжном поручении с официальным реестром.

Распространяют ИИ-дипфейки в семейных чатах

Мошенники отправляют голосовые сообщения или видео с изображением родственников и под предлогом ДТП, штрафа или потери документов просят срочно перевести деньги.

Как защититься: перезвоните родственнику по его номеру. Можно заранее договориться о секретном слове для экстренных ситуаций.

Обещают компенсации за сбои в сервисах банков

В соцсетях появляется реклама компенсаций за перебои в работе банков, маркетплейсов или мобильных операторов. Для выплаты пользователей отправляют на поддельный сайт, где запрашивают данные карты и код из СМС.

Как защититься: проверяйте информацию только в официальном приложении или личном кабинете. Не вводите данные карты и СМС-коды на сторонних сайтах.

Маскируют фишинговые сайты под онлайн-банки

Мошенники создают копии банковских сайтов и распространяют ссылки через рекламу, СМС и мессенджеры. Пользователь видит привычное предупреждение браузера о небезопасном соединении и может принять его за сбой из-за отзыва зарубежных сертификатов.

Как защититься:

Заходите в банк через официальное приложение или сохранённую закладку. Устанавливайте отечественный браузер. Не продолжайте работу, если браузер предупреждает о небезопасном соединении.

Будьте бдительны, не переходите по ссылкам из СМС, не оставляйте свои данные на сомнительных сайтах и не переводите деньги незнакомым людям.

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