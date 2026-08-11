Названы главные угрозы при подключении к открытым Wi-Fi сетям

Подключение к бесплатной Wi-Fi-сети в кафе, аэропорту или другом общественном месте может создать риск утечки личных данных. Особенно нежелательно использовать открытые сети для входа в банковские и финансовые сервисы, предупреждает платформа «Мошеловка» со ссылкой на пресс-центр МВД. Рассказываем, какие угрозы скрывает общественный Wi-Fi и как защитить свои данные.

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Как мошенники используют публичный Wi-Fi

В МВД призвали не проводить финансовые операции и не передавать личные документы при подключении к незащищённым общественным Wi-Fi-сетям. Злоумышленники могут использовать такие сети для перехвата трафика и получения паролей и доступа к аккаунтам.

Поддельные точки доступа

Мошенники могут создавать фальшивые Wi-Fi-сети с названиями, похожими на точки доступа кафе, отелей, парков и других общественных мест. Пользователь подключается к такой сети, не замечая подмены, после чего его данные могут оказаться у злоумышленников.

Перехват данных

Если соединение не защищено, злоумышленники могут перехватить передаваемые данные. Под угрозой оказываются логины, пароли, платёжные реквизиты и другая личная информация.

Заражение устройства

Подключение к скомпрометированной сети может создать условия для попадания вредоносного программного обеспечения на смартфон или компьютер. Это может привести к краже данных или блокировке устройства.

Утечка документов

Передача личных или рабочих файлов через незащищённую сеть повышает риск попадания конфиденциальной информации к посторонним.

Как защититься при использовании бесплатного Wi-Fi

Эксперты портала по кибербезопасности «Кибрарий» рекомендуют:

Проверяйте тип шифрования сети перед подключением. В настройках Wi-Fi должна быть указана защита WPA, WPA2 или WPA3.

В настройках Wi-Fi должна быть указана защита WPA, WPA2 или WPA3. Не скачивайте файлы через публичный Wi-Fi.

Не используйте веб-приложения, в которых хранятся или вводятся персональные данные.

Регулярно обновляйте программное обеспечение устройства.

Установите антивирус и своевременно обновляйте его.

Прежде чем вводить данные на сайте, убедитесь в его безопасности. В адресной строке должен быть значок замка, а ссылка должна начинаться с https://.

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