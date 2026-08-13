Как проверить сайт на подлинность и не попасться на удочку мошенников

В 2026 году фишинговые сайты стали визуально убедительнее: злоумышленники копируют дизайн, логотипы и анимацию реальных страниц, используют искусственный интеллект (ИИ) для быстрого создания клонов и ведут кампании по обману предпринимателей и частных лиц. Если вовремя не заметить подделку, можно потерять деньги и персональные данные. Расскажем, на что обращать внимание при проверке сайтов и что кроме внимательности может в этом помочь.

Почему внешний вид уже не гарантия

Ещё несколько лет назад фишинговые сайты можно было достаточно легко вычислить по некачественной вёрстке, странным шрифтам и грамматическим ошибкам. Сейчас ситуация меняется. Всё чаще фишинговые сайты выглядят практически неотличимо от оригинала, отмечает руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев. Злоумышленники копируют дизайн, логотипы, структуру страниц и элементы интерфейса вплоть до анимации. Поэтому ориентироваться только на внешний вид сегодня недостаточно, предупреждает эксперт.

Убедительные подделки появлялись в интернете и ранее. По данным компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, в 2026 году была выявлена международная мошенническая кампания: её участники более девяти лет создавали сайты-двойники официальных страниц крупных российских промышленных предприятий. Исследователи обнаружили 98 доменов фейковых ресурсов, которые использовались для кражи средств у зарубежных клиентов при предоплате за несуществующие товары.

Мошенники создавали полноценные копии корпоративных сайтов с изменёнными контактными данными, отправляли жертвам коммерческие предложения и счета с поддельными банковскими реквизитами. Если компания разоблачала обман и публиковала в Сети предупреждение с адресом настоящего сайта, преступники делали то же самое на поддельной странице, меняя ссылку на свою.

Очевидно, что для мошенничества такого масштаба преступникам требовались значительные усилия и ресурсы. Однако теперь убедительные фишинговые сайты могут создавать даже мелкие кибергруппировки.

По словам руководителя группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch Романа Алабина, ИИ-инструменты позволяют злоумышленникам создать полную копию сайта за несколько кликов. Такой ресурс будет визуально практически неотличим от оригинала.

Мошенники преследуют разные цели. Одни создают поддельные онлайн-магазины, копирующие карточки товаров с реальных маркетплейсов, чтобы на этапе оформления заказа получить данные банковской карты. Другие имитируют сайты банков и соцсетей для кражи логинов и паролей, с помощью которых затем пытаются войти в другие аккаунты жертвы.

Но, даже несмотря на визуальную идентичность, мошеннические ресурсы можно распознать без большого труда. Правда, для этого необходимо знать, что именно проверять. Далее расскажем о нескольких способах вычисления фишинговых сайтов.

Как вычислить подделку: прямые и косвенные признаки

Проверьте адресную строку

Доменное имя остаётся самым надёжным индикатором подлинности ресурса. Мошенники часто используют похожие написания: заменяют букву o на цифру 0, латинскую l на 1, добавляют лишние слова, дефисы или изменяют доменную зону (.com вместо .ru).

Пример: www.rambler.ru — официальный адрес портала «Рамблер». А вот ссылка www.ramb1er.com никуда не ведёт, но могла бы быть адресом маскирующегося под нас мошеннического сайта.

Неточности в адресе — прямой признак мошенничества. В домене у фальшивок может быть заменён буквально один символ, но этого часто хватает, чтобы ввести пользователя в заблуждение. Так что обязательно смотрите в адресную строку. Роман Алабин руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch

Контролируйте, откуда переходите на сайт

Главное правило цифровой гигиены: контролируйте точку входа. Не стоит открывать сайты через прямые ссылки в двух случаях:

Из мессенджеров. Даже если ссылку прислал знакомый человек. Его аккаунт могли взломать, чтобы отправить вам вирус или фишинговую страницу.

Даже если ссылку прислал знакомый человек. Его аккаунт могли взломать, чтобы отправить вам вирус или фишинговую страницу. Из писем с «горящими предложениями» и большими скидками, ведущие якобы на страницы маркетплейсов или банков.

Если сообщение кажется важным, например уведомление от Госуслуг или ссылка на оплату ЖКХ, проигнорируйте саму ссылку внутри сообщения. Скопируйте название организации, откройте новую вкладку в браузере и перейдите на официальный ресурс самостоятельно. Использование заранее созданных закладок для банковских приложений и портала государственных услуг сводит риск случайной ошибки к нулю.

Хороший способ защиты — не переходить по ссылкам из сообщений вообще. Если письмо или сообщение вызывает хоть малейшие сомнения, безопаснее открыть браузер и вручную ввести адрес организации либо воспользоваться ранее сохранённой закладкой. Михаил Тимаев руководитель отдела технического пресейла IT TASK

Насторожитесь, если не срабатывает автозаполнение паролей

Даже если дизайн сайта безупречен, а адресная строка выглядит правильно, есть один технический признак, который сложно подделать, — это ваша база сохранённых паролей.

Представьте ситуацию: у вас в браузере давно сохранены данные от входа в аккаунт Сбера. Обычно при входе на сайт поля заполняются автоматически за секунду. Но в какой-то момент вы заходите на привычную страницу, а менеджер паролей не срабатывает. Вы удивляетесь, копируете сложный пароль вручную и нажимаете «Войти».

Одна из самых вероятных причин такого «глюка» — вы находитесь не на том сайте. Ваш браузер знает, что online.sberbank.ru — это ваш банк, поэтому подставляет туда ключи доступа. А вот поддельный адрес с изменённой буквой (например, 0nline-sberbank.ru) для него является абсолютно незнакомым ресурсом. Поэтому функция автозаполнения просто не срабатывает.

Не поддавайтесь панике, если вам говорят о срочности

Особое подозрение должны вызывать сообщения, требующие немедленных действий: «Ваш аккаунт будет заблокирован в течение 15 минут. Чтобы этого не случилось, перейдите по ссылке», «Ваш номер телефона деактивируется, отменить здесь» или «Пройдите проверку безопасности и введите код из СМС». Цель таких сообщений — вызвать панику, понизить бдительность и спровоцировать человека на необдуманные действия.

Обратите внимание на качество сайта

Уровень подделок вырос, однако в Сети всё ещё много посредственных клонов с некорректной вёрсткой и орфографическими ошибками. Впрочем, даже качественные фейки могут выдать себя мелкими деталями: неработающим разделом меню, отсутствием пользовательского соглашения, контактной информации, смешением языков. Стоит насторожиться, если сайт сразу предлагает выполнить действия, связанные с деньгами или учётными данными, добавляет Тимаев.

Онлайн-сервисы для проверки сайтов

В интернете можно не только столкнуться с киберугрозами, но и найти противоядие от них. Существует целый ряд сервисов, которые могут помочь разобраться, что за сайт перед вами: оригинал или мошенническая копия.

Они анализируют объективные параметры ресурса, которые сложно подделать: возраст домена, историю регистрации, данные сертификата защищённого соединения (SSL), наличие в базах мошеннических ресурсов и так далее. Полной гарантии безопасности не даёт ни один сервис, но их использование в комплексе помогает составить аргументированное мнение о сайте.

TrustOrg.com — сервис определяет уровень доверия к сайту на основе отзывов и оценок пользователей и показывает риск мошенничества в процентах. Здесь можно узнать возраст домена: чем дольше существует сайт, тем выше его надёжность — фишинговые страницы, как правило, живут недолго. Кроме того, ресурс отображает другие сайты, которые находятся на том же IP-адресе (уникальном сетевом адресе), и проверяет безопасность страницы антивирусом от Dr.Web.

WhoIs — инструмент для проверки истории доменных имён. Он показывает дату регистрации домена, его возраст и контакты владельца. Также здесь доступна информация об IP-адресах сайтов, по которой можно определить, где физически размещён портал и не связан ли он с другими подозрительными ресурсами.

Например, с помощью WhoIs вы можете увидеть, что «сайт Сбербанка», на который вам предлагают перейти, зарегистрирован на физическое лицо в другой стране — это явный признак подделки.

WebOfTrust (Web of Trust, WOT) — система оценки репутации сайтов и бесплатное расширение для браузера, которое сигнализирует о степени безопасности сайта цветом иконки: зелёный означает безопасный сайт, жёлтый призывает к осторожности, красный предупреждает об угрозе. Расширение блокирует переход на потенциально опасные сайты.

Репутация ресурсов формируется на основе алгоритмов и оценок пользователей по параметрам: общее доверие, безопасность для детей, количество рекламы, всплывающих окон и соответствие закону.

Dr.Web — производитель антивирусного программного обеспечения — запустил онлайн-сканер, позволяющий проверить сайты на вирусы и фишинговые ссылки. Достаточно ввести адрес в поисковую строку. Сервис работает как для компьютеров, так и для смартфонов.

VirusTotal.com — сервис, позволяющий быстро проверять на вредоносные программы как файлы, так и адреса веб-страниц (URL). Проверка осуществляется с помощью десятков разных антивирусных систем одновременно. Результат выводится на экран в виде дроби: сколько программ посчитали объект опасным, а сколько — безопасным.

Чек-лист: как распознать фейковый сайт

Внимательно смотрите на адресную строку: проверяйте домен по буквам.

Изучите сайт: проверьте контакты, пользовательское соглашение, все разделы меню.

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и чатов в мессенджерах — лучше введите адрес вручную.

Если вас просят сделать что-то срочно под предлогом устранения опасности или получения выгоды — это всегда повод насторожиться.

Используйте несколько сервисов проверки (WhoIs, TrustOrg, VirusTotal).

Главное

Проверка сайта перед тем, как вводить личные данные или тем более переводить деньги, — это базовая цифровая гигиена. За внешней красотой и безупречным дизайном может скрываться мошеннический ресурс, созданный за несколько часов с помощью ИИ и существующий всего пару недель с одной целью — похитить ваши деньги.

Один из надёжных способов снизить риск — не доверять только тому, что вы видите, а проверять домен, возраст сайта, наличие на нём вирусов и репутацию ресурса через независимые сервисы.

Узнать, какие ещё схемы мошенники используют для обмана россиян и как распознать фишинговый сайт, можно на портале по кибербезопасности Кибрарий.

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