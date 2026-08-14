Россиян предупредили о появлении поддельных сайтов Банка России

В интернете зафиксирована новая волна мошеннических атак: злоумышленники создают поддельные сайты, которые почти неотличимы от официального портала Банка России, и убеждают граждан оформлять кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал «Мошеловка».

© Сгенерировано при помощи ИИ

Человек попадает на фальшивую страницу с дизайном Центробанка — и получает сообщение: на его имя прямо сейчас оформляют несанкционированные займы. Чтобы «отменить» эти кредиты, человеку предлагают выход — срочно взять новые в нескольких банках. Полученные деньги под предлогом перевода на «безопасный счёт ЦБ» уходят прямиком на счета преступников

Как защитить себя:

Проверяйте адресную строку. Официальный сайт регулятора — только cbr.ru . В поисковиках у него должен быть значок верификации. Любое другое написание — подделка.

Официальный сайт регулятора — только . В поисковиках у него должен быть значок верификации. Любое другое написание — подделка. Узнавайте о своих кредитах только через официальные каналы. Запросите личную кредитную историю на портале «Госуслуги» — и никак иначе.

Запросите личную кредитную историю на портале «Госуслуги» — и никак иначе. Прекращайте разговор , как только собеседник требует перевести деньги на «безопасные» или «специальные» счёта. Не передавайте никому логины и пароли от банковских приложений.

, как только собеседник требует перевести деньги на «безопасные» или «специальные» счёта. Не передавайте никому логины и пароли от банковских приложений. Учитывайте, что Банк России не общается с гражданами напрямую, не звонит им и не просит брать кредиты.

Как проверить сайт на подлинность и не попасться на удочку мошенников

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.