Россиянам объяснили, как распознать фальшивый сайт с фермерской продукцией

Злоумышленники создают одностраничные сайты фальшивых магазинов фермерской продукции и размещают объявления о сезонных скидках в соцсетях и на онлайн-площадках. Схема обмана проста: покупателя просят внести полную предоплату за заказ. Сразу после перевода средств продавец перестаёт выходить на связь, а поддельный сайт блокируется или удаляется. Эксперт Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Рамблеру», как распознать такую уловку и защитить свои деньги.

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Признаки обмана

Александра Пожарская выделяет несколько маркеров, которые выдают мошенников:

Заниженная цена и психологическое давление . Продавцы торопят клиента фразами вроде «товар вот-вот уйдёт» и настаивают на 100%-ной предоплате.

. Продавцы торопят клиента фразами вроде «товар вот-вот уйдёт» и настаивают на 100%-ной предоплате. Требование перевода на личную карту. Аферисты отказываются от любых альтернативных способов фиксации сделки.

Аферисты отказываются от любых альтернативных способов фиксации сделки. Непроверяемые документы. Ветеринарные сертификаты и накладные не имеют номера, QR-кода или не соответствуют данным в официальных реестрах Россельхознадзора.

Как ведёт себя реальный фермер

Добросовестный продавец открыт к диалогу: он готов показать хозяйство по видеосвязи, продемонстрировать фото- или видеоотчёты о продукции и подробно ответить на вопросы. Такой поставщик предлагает безопасные условия сделки — например, частичную предоплату или расчёт при получении после осмотра товара. Если у фермера нет онлайн-кассы, он честно объясняет причину и сразу предлагает легальную альтернативу для оформления платежа.

Как защититься

Перед оплатой проверьте продавца: введите его имя, номер телефона или адрес сайта в поисковик с пометкой «отзывы» или «мошенники». Обязательно используйте инструменты защиты торговой площадки, например опцию «безопасная сделка». Любые договорённости фиксируйте письменно: даже простой договор с чётко прописанными условиями существенно снижает риски. Александра Пожарская советует:

Распознать мошенника помогает не один отдельный признак, а их совокупность. Если в общении с продавцом вы заметили сразу несколько тревожных сигналов — лучше отказаться от сделки. Всегда оставляйте себе время на проверку и не принимайте решение под давлением. Александра Пожарская Эксперт Народного фронта

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