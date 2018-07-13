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Как Россия обойдет долларовые санкции США
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Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»
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Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию
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Личный счет
Курс биткоина за сутки рухнул на 10%
Рынки
Экономика
Как Россия обойдет долларовые санкции США
Экономика
Названы сроки сдачи второй нитки «Турецкого потока»
Вторую нитку газопровода «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2019 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду.
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Как вырубают Россию
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Российской экономике пророчат проблемы
22
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Россияне приготовились к нищете
538
Четверть россиян боятся ухудшения своего материального положения. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».
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Россияне приготовились к нищете
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Угроза санкций умерила долговой аппетит Минфина
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«Мегафон» перешел под контроль нового холдинга Усманова
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UniCredit отказался от Facebook
Крупнейший банк Италии UniCredit прекращает использовать Facebook в качестве рекламной площадки из-за того, что социальная сеть действовала не этично. Об этом пишет Bloomberg.
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Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»
24
Минэкономразвития посчитало, что на исполнение закона Яровой у крупнейших интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group уйдет около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.
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Samsung вложит $22 млрд в перспективные технологии
Apple может стать «козырем Пекина» в торговой войне
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Tele2 массово снизил цены на тарифы
В начале августа Tele2 снизил цена на тарифы в 17 регионах, при этом в некоторых стоимость тарифов упала в несколько раз.
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Рынки
Официальный курс евро вырос до 73,82 рубля
Рынки
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
76
Курс доллара впервые с 19 июня превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 60 копеек и составил 64,09 рубля.
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Курс биткоина за сутки рухнул на 10%
Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
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Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,51 рубля.
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Доллар и евро растут на открытии торгов
Золото дорожает на слабом долларе
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Цена на нефть марки WTI растет
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Официальный курс евро вырос до 73,56 рубля
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Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе
Рубль растет к доллару и евро
Российские инвесторы массово скупают валюту
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Личный счет
Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40%
Личный счет
Как получить скидку при покупке квартиры
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Tele2 массово снизил цены на тарифы
В начале августа Tele2 снизил цена на тарифы в 17 регионах, при этом в некоторых стоимость тарифов упала в несколько раз.
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Накопления россиян превысили 32 трлн рублей
37
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию
124
В первом полугодии 2018 года средний чек за коммунальные услуги в России вырос на 10,6 процента к первой половине 2017-го, превысив уровень инфляции в пять раз.
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Россиянам станет проще зарегистрировать свою недвижимость. Несколько дней назад соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
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Московский ТЦ «Вива!» достался Сбербанку
Как получить скидку при покупке квартиры
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Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
32
Стоимость квартир в московских ЖК вырастет на 15-20 процентов после перехода застройщиков на новые правила работы. Еще одним следствием может стать возврат к типовой застройке образца СССР.
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Финансы
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Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
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