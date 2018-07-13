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Новости экономики и финансов, курсы валют, аналитика

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Как Россия обойдет долларовые санкции США
Экономика
Названы сроки сдачи второй нитки «Турецкого потока»
Экономика
Российской экономике пророчат проблемы22
Экономика
Доллар и евро преодолели психологическую отметку68
Рынки
«Мегафон» перешел под контроль нового холдинга Усманова
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Правительство не смогло выполнить поручение Путина
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В РФ изменили правила регистрации недвижимости
10
8
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить
161
9
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
112
10
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
75
Лента новостей
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»
Компании
Как вырубают Россию1
Экономика
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Недвижимость
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию124
Личный счет
Курс биткоина за сутки рухнул на 10%
Рынки
Экономика
Как Россия обойдет долларовые санкции США
Экономика
Названы сроки сдачи второй нитки «Турецкого потока»
Вторую нитку газопровода «Турецкий поток» планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2019 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду.
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Как вырубают Россию1
Российской экономике пророчат проблемы22
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Россияне приготовились к нищете538
Четверть россиян боятся ухудшения своего материального положения. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра».
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Все новости экономики
Россияне приготовились к нищете538
Угроза санкций умерила долговой аппетит Минфина1
Раскрыты детали нового законопроекта о санкциях против РФ
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США расширили пошлины на товары из Китая1
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Цена нефти растет на опасениях вокруг Ирана
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Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория1
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Рублю предрекли неизбежную девальвацию1
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Лукашенко заявил о дефиците мяса в России112
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Компании
«Мегафон» перешел под контроль нового холдинга Усманова
Читать дальше
UniCredit отказался от Facebook
Крупнейший банк Италии UniCredit прекращает использовать Facebook в качестве рекламной площадки из-за того, что социальная сеть действовала не этично. Об этом пишет Bloomberg.
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Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Минэкономразвития посчитало, что на исполнение закона Яровой у крупнейших интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group уйдет около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.
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Samsung вложит $22 млрд в перспективные технологии
Apple может стать «козырем Пекина» в торговой войне
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Tele2 массово снизил цены на тарифы
В начале августа Tele2 снизил цена на тарифы в 17 регионах, при этом в некоторых стоимость тарифов упала в несколько раз.
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Больше новостей
Рынки
Официальный курс евро вырос до 73,82 рубля
Рынки
Доллар и евро преодолели психологическую отметку76
Курс доллара впервые с 19 июня превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 60 копеек и составил 64,09 рубля.
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Курс биткоина за сутки рухнул на 10%
Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
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Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,51 рубля.
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Новости сегодня
Доллар и евро растут на открытии торгов
Золото дорожает на слабом долларе
Биржи АТР растут вслед за рынками США
Цена на нефть марки WTI растет
Когда доллар поднимется выше 64 рублей2
Цена нефти растет на опасениях вокруг Ирана
Фондовые рынки вновь захлестнула эйфория1
Рублю предрекли неизбежную девальвацию1
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Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум
Фондовые торги в РФ стартовали в плюсе
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Цены на нефть растут
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«Русал» законсервирует завод в Карелии1
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Личный счет
Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40%
Личный счет
Как получить скидку при покупке квартиры
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Tele2 массово снизил цены на тарифы
В начале августа Tele2 снизил цена на тарифы в 17 регионах, при этом в некоторых стоимость тарифов упала в несколько раз.
Читать дальше
Накопления россиян превысили 32 трлн рублей37
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию124
В первом полугодии 2018 года средний чек за коммунальные услуги в России вырос на 10,6 процента к первой половине 2017-го, превысив уровень инфляции в пять раз.
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Недвижимость
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Недвижимость
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Россиянам станет проще зарегистрировать свою недвижимость. Несколько дней назад соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
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Московский ТЦ «Вива!» достался Сбербанку
Как получить скидку при покупке квартиры
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Рынку новостроек пообещали возврат в СССР32
Стоимость квартир в московских ЖК вырастет на 15-20 процентов после перехода застройщиков на новые правила работы. Еще одним следствием может стать возврат к типовой застройке образца СССР.
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