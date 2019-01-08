Праздники подкосили: доллар бьет антирекорды

Рубль начал год на мажорной ноте. Курс к доллару опустился ниже 67 рублей, к евро — ниже 77 рублей. Укрепление российской валюты проходит на фоне растущей нефти и попыток США и Китая найти компромисс в торговой войне.

Курс доллара во вторник впервые в 2019 году опускался ниже 67 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Рубль пробил такую отметку в начале торгов, и этот тренд закрепился к середине дня. На 13.00 доллар терял до 75 копеек и уходил ниже отметки в 67 рублей. В настоящее время доллар немного подрос и торгуется возле отметки 67, 01.

Евро во вторник в начале торгов терял до 91 копейки, потом укрепился на 40 копеек и к 13.00 расположился на отметке ниже 77 копеек, также впервые в этом году.

За два с лишним года пиковых значений обвал рубля достигал в сентябре 2018 года — до 70,5 руб. за доллар и 81,8 руб. за единую европейскую валюту.

Трамп, санкции и нефть

В 2019 году на рубль продолжит оказывать влияние все тот же набор факторов, которые были в прошлом году, а именно: нефть, санкции, торговые войны, замедление роста на развивающихся рынках, отмечают эксперты.

Поддержку рублю оказывает растущая в стоимости нефть. Мировые цены на черное «золото» растут седьмой торговый день подряд. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent 8 января колеблется выше $57.

В прошлом году стоимость барреля снижалась. Наиболее существенное снижение началось в октябре. В итоге цена барреля упала с $86 до $52 за Brent.

Но в целом нефтяная конъюнктура была для России максимально комфортной. По оценке Минфина , средняя цена нефти марки Urals по итогам января — декабря 2018 года составила $70,01 за баррель. Это на 32% выше показателя за 2017 год.

Экономическое противостояние США и Китая (торг по поводу импортных пошлин), возможно, будет смягчено, и это будет стимулировать рост стоимости барреля. Обе противоборствующие стороны настроены оптимистично. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предположил, что соглашение с Пекином будет достигнуто. Представитель МИД Китая Лу Кан также заявил, что делегации проведут «позитивные и конструктивные дискуссии».

В дальнейшем на конъюнктуру нефтяного рынка могут оказать существенное влияние санкции США к Ирану. Летом 2019 года США могут отменить действующие сейчас преференции в отношении закупок иранской нефти для ряда стран. Текущие разрешения, позволяющие закупать нефть в Иране без санкционных последствий, действуют в течение 180 дней с ноября и заканчиваются в мае этого года.

Негативная новость для России — рост производства добычи нефти в США.

Согласно прогнозам, в 2019 году добыча нефти в США может превысить 12 млн баррелей в сутки и закрепиться на этой отметке, достигнув к концу года уровня 12,4 млн баррелей в сутки. Расширение предложения со стороны американских производителей будет оказывать сдерживающий эффект на укрепление рубля в условиях более низких темпов роста спроса на сырье.

ЦБ взял паузу и лучше выдумать не мог

Помогли рублю и прекращение покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Напомним, что правительство направляет в резервы нефтегазовые доходы бюджета выше цены отсечения в $40 за баррель. Рублевая масса направляется на покупку валюты на открытом рынке, операции совершает ЦБ. В августе регулятор отказался от интервенций, чтобы не обваливать рубль. Но во второй половине января покупки валюты могут быть продолжены.

Давит на курс рубля негативная тенденция по выводу инвесторами средств с развивающихся рынков — Китая, России, Турции, Аргентины, ЮАР, Индии и ряд других стран.

За прошлый год валюты развивающихся стран в среднем ослабли на 9–10%,

На укрепление доллара и евро играет ужесточение монетарной политики. ФРС США повысила в прошлом году ставку четыре раза (до 2,5%). В 2019 году планируется еще два повышения. Это еще больше отбивает у инвесторов стремление к риску. В том числе в России. Например, с 1 апреля по 1 декабря нерезиденты продали облигаций федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 553 млрд руб. Их доля в объеме ОФЗ сократилась с 34,5% до 24,7%, сообщал Центральный банк РФ.