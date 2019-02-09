Haber7 (Турция): замок сорван, дверь в Россию открыта! Турция переходит к действиям

Решение России по визам обрадовало турецкий бизнес и прежде всего перевозчиков. По словам исполняющего обязанности главы исполнительного совета Ассоциации международных перевозчиков (UND) Эрмана Эреке (Erman Ereke), этот ход Путина внесет оживление во многие отрасли. «Визы были запертым замком для нас, — сказал он. — Сорвав этот замок, мы приоткрыли важную дверь. 2019-й станет благоприятным годом в торговле с Россией». Эреке отметил, что с устранением визовых препятствий турецкие перевозчики могут совершать до 20-30 тысяч рейсов в Россию.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Турции, прибывающих в Россию в краткосрочные командировки, и турецких профессиональных водителей. Турецкий бизнес, осуществивший в прошлом году в Россию экспорт на сумму 3,4 миллиарда долларов, радостно приветствует это решение.

2019-й будет лучше

В связи с указом президента России Владимира Путина об отмене визового режима для отдельных категорий граждан Турции исполняющий обязанности главы исполнительного совета UND Эрман Эреке отметил: «Отмена виз для граждан Турции, отправляющихся в Россию в краткосрочные командировки, и водителей — очень важный шаг. Визовый вопрос был запертым замком для нас; сорвав этот замок, мы приоткрыли важную дверь. 2019-й станет благоприятным годом с точки зрения торговли с Россией».

После самолетного кризиса число рейсов упало до 350

Вопрос об отмене виз всегда поднимался на двусторонних переговорах президента Реджепа Тайипа Эрдогана министерства иностранных дел с Россией, напомнил Эреке. Распоряжение Путина в этом направлении является важным шагом для международных перевозчиков. Эреке рассказал, что в 2016 году, после самолетного кризиса в отношениях с Россией, число рейсов упало до 350. С налаживанием отношений их количество в 2017 году увеличилось до 7 тысяч, а в прошлом году — до 13 тысяч.

Число рейсов может легко достигнуть 30 тысяч

При отсутствии проблем с визами и маршрутом турецкие перевозчики могут выйти на 20-30 тысяч рейсов, обратил внимание Эреке. «С отменой виз исчезнет серьезная преграда, — сказал он. — Визовые процедуры также были одним из важных препятствий на переговорах о квотах между министерствами транспорта двух стран. Наши просьбы об увеличении квот отклонялись на том основании, что у нас нет виз. Теперь в случае увеличения квот мы спокойно сможем нарастить число рейсов в Россию».

Экспортеры тоже выиграют

Визовый вопрос был проблемой не только для турецких перевозчиков, но и для экспортеров, подчеркнул Эреке. «Отмена виз устранит и преграды на пути наших экспортеров, — продолжил он. — Экспортеры будут иметь возможность действовать более свободно на проводимых переговорах и расширить свою торговую деятельность в России. Это отразится и на турецких перевозчиках. Наши экспортеры выиграют, и наши перевозчики, получая отсюда валютные доходы, будут вносить вклад в турецкую экономику. Поэтому, осуществляя экспорт как товаров, так и услуг, мы обеспечим серьезные доходные возможности для экономики страны».

Прямой маршрут в Россию для перевозок ро-ро

Эреке рассказал о работах по созданию прямого маршрута в Россию для перевозок ролкерами (их также называют судами ро-ро). По его словам, от министерства торговли и России на этот счет была получена положительная ответная реакция. В том числе в порту Кавказ работы будут идти в течение трех-четырех месяцев, в результате чего ожидается, что будет подготовлен маршрут для ролкеров и перевозки начнутся. «С началом перевозок ро-ро у турецких перевозчиков будет возможность прямого сообщения с Россией. Если усилия нашего министерства транспорта и инфраструктуры дадут результат, 2019 год обеспечит очень серьезный вклад на российском направлении как для наших перевозчиков, так и для наших экспортеров. Теперь путь перед нами открыт».