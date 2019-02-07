За счёт чего Россия нарастила товарооборот с Европой

Растущий спрос на углеводороды и высокие цены на энергоносители в прошлом году обеспечили заметное увеличение российского экспорта. По итогам 2018 года товарооборот со странами Евросоюза вырос на 19,3%. При этом поставки из страны значительно опередили показатели импорта. Больше всего повысились объёмы взаимных расчётов с Германией, Нидерландами, Италией и Польшей.

Оборот внешней торговли между Россией и странами Европейского союза в 2018 году вырос на 19,3% и достиг $294,17 млрд Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России. При этом доля ЕС в общем товарообороте РФ увеличилась с 42,1% до 42,7%.

В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Европа в настоящее время переживают ренессанс в отношениях. Министр обратил внимание на рост взаимной торговли, строительство «Северного потока — 2», атомных электростанций в Венгрии, Финляндии, а также проекты приграничного сотрудничества.

«Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из драйверов экономического роста», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Основной вклад в рост торгового оборота с Евросоюзом внесли экспортные поставки из России. По итогам прошлого года их объём вырос на 28,3% и составил $204,897 млрд Импорт увеличился на 2,7% до $89,27 млрд

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил рост российского экспорта увеличением продажи энергоресурсов. Например, поставки по газопроводу «Северный поток» в 2018 году достигли 58,8 млрд кубометров — это максимальный уровень за всё время работы магистрали.

Заместитель начальника отдела аналитических исследований «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров добавил, что помимо роста объёмов поставок углеводородов, значимую роль в увеличении стоимости российского экспорта сыграли высокие цены на энергоносители в середине прошлого года.

По данным Минфина, средняя цена нефти российской экспортной марки Urals по итогам 2018 года выросла на 32% по отношению к предыдущему году и составила $70,01 за баррель.

Партнёрские отношения

В прошлом году позитивная динамика отмечена со всеми торговыми партнёрами России в Европе.

Так, самый большой объём товарооборота зафиксирован с Германией — $59,6 млрд — это на 19,3% больше, чем в 2017 году. На втором месте Нидерланды с $47,16 млрд (рост на 19,4%), на третьем — Италия ($26,98 млрд и плюс 12,7%). В пятёрку также входит Польша, показавшая самый большой прирост в 31% до $21,68 млрд и Франция — $17,19 млрд (+11,2%).

Директор института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев назвал Нидерланды крупным посредническим рынком для нефти. Страна не потребляет все закупаемые у России объёмы сырья, а перепродает их другим покупателям.

Владимир Оленченко отметил, что аналогичную цель — стать перевалочным газовым и нефтяным центром в Европе — сейчас преследует и Польша. «Возможно этим объясняется столь резкий рост товарооборота между Варшавой и Москвой», — предположил эксперт.

Опрошенные RT аналитики сообщили, что основу российского экспорта в Европу составляют энергоносители, удобрения, металлы, а также различные полуфабрикаты лёгкой и химической промышленности.

«Рост экспорта ТБД можно объяснить инвестиционной активностью европейских дочерних компаний «Газпрома» на фоне работ по «Северному потоку-2» и другим проектам. Также отмечу рост экспорта цветных металлов, в том числе меди и металлов платиновой группы», — пояснил Константин Карпов.

Оленченко напомнил, что заметное превышение экспорта над импортом положительно с финансовой точки зрения. В такой ситуации торговый баланс, а значит, и платёжный баланс, складывается в пользу России.

Эксперт также отметил, что на структуре взаимной торговли отражаются ограничения ЕС на Россию и ответных меры официальной Москвы. Так, последние сдерживают импорт сельхозпродукции из Европы.

По данным Аналитического центра при правительстве России, основной продукцией импорта из Германии и Италии в первой половине прошлого года были машины и оборудование. Берлин был лидером по поставкам в Россию фармацевтической продукции и пластмасс. Франция в основном поставляет самолёты, космические аппараты и их комплектующие.