Россиянам объяснили причины урезания пенсии

Так, если пенсионер вовремя не заплатил за квартиру или не погасил штрафы, дело могут передать судебным приставам, которые будут списывать задолженность из пенсии до полного погашения. Обычно служба судебных приставов направляет уведомление, однако, оно может не дойти до адресата.

При удержании за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Но если взыскивают алименты или судебные компенсации за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%.

Также пенсия может прийти урезанной, если ранее пенсионеру переплатили. Переплаты возникают, когда человек утрачивает право на пенсию, но своевременно не информирует пенсионные органы. Например, трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца, завершив обучение, теряет право на пенсионное обеспечение. Он должен сообщить в ПФР, что закончил учиться.

Третий фактор, влияющий на уменьшение пенсии — переезд в другой регион. При смене места жительства может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете.

Чтобы узнать, почему сделали вычет из пенсии, необходимо обратиться в ПФР.