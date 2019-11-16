Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России — поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым — и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время?

Полтора месяца осталось до окончания десятилетнего контракта «Нафтогаза» с Газпромом . И шансы на его продление с каждым днем все меньше. Какой самый страшный сценарий ждет каждую из трех заинтересованных сторон в случае прекращения транзита российского газа через Украину в Европу этой зимой, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала.

Вывод простой: больше всего пострадает сама Украина. Европе и России, по сути, надо будет продержаться всего три первых месяца нового года, а потом российский газ пойдет по новым обходным газопроводам, и украинская история станет неприятным воспоминанием. Украина же лишится не только транзита и заработка. Ей придется судорожно искать импортный газ для своих ТЭС, промышленности и населения, в буквальном смысле скрести по сусекам и платить за него любую цену.

Возвращение к прямым закупкам российского газа сильно бы облегчило газовое будущее Украины. Тем более, что Владимир Путин не только подтвердил готовность поставлять соседу топливо, но даже со скидкой в 20-25%. В украинском правительстве еще в начале осени такой вариант в теории даже рассматривали. Но теперь в «Нафтогазе» на столь щедрое предложение ответили крайне резко.

«Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу… То есть 20-25% — это не скидка, это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — написал на своей странице в Facebook глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, скидку справедливо считать от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы РФ до Германии».

«Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить Газпром по решению Стокгольмского арбитража», — подчеркнул Витренко.

«Нафтогаз» пытается убедить публику, что предложение России не является экономически привлекательным. Так ли это на самом деле?

Прежде всего, уточним, о какой именно возможной скидке идет речь. Скорее всего, президент России имеет в виду предоставление скидки для Украины от той цены, по которой Украина сейчас покупает газ, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . В октябре Киев покупал импортный газ по 199,5 долларов за тысячу кубометров.

«Если бы Украина вернулась к прямым закупкам газа у Газпрома, то в октябре она бы купила газ не по 200, а по 150-160 долларов за тысячу кубометров. Если, как говорит «Нафтогаз», 160 долларов — это не скидка, а нормальная цена, тогда почему он покупает газ в Европе по 200 долларов? Почему не пойдет и не купит газ в Европе по нормальной цене?

Получается, что «Нафтогаз» признает, что покупает сейчас реверсный газ по завышенной цене», — говорит Игорь Юшков.

В последние три года средняя цена на импортный газ для Украины была в среднем на 20-30 долларов выше, чем стоимость газпромовского газа для европейцев. Россия могла бы предложить Украине просто европейскую цену на газ, однако она дает вдвое большую скидку. Украинцы могли бы экономить 40-50 долларов с каждой тысячи кубометров, если бы покупали топливо напрямую у Газпрома. Однако по факту раз Нафтогаз покупает газ по 200 долларов, значит, считает эту цену «нормальной», то есть рыночной. И если Газпром готов тут же продавать газ украинцам по 150-160 долларов, то минус 40-50 долларов с каждой тысячи кубометров — иначе как скидкой не назовешь.

Витренко, помимо прочего, жалуется, что скидка в 20-25% на газ не сможет компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые остался должен Газпром по решению Стокгольмского арбитража. Арбитраж решил, что Газпром должен «Нафтогазу» 4,6 млрд долларов, а украинская сторона — российской — 2 млрд долларов. После вычета долгов друг другу Газпром остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов (хотя российская компания все еще оспаривает эту цифру в судебном порядке). Витренко сумму штрафа округлил до 3 млрд долларов.

Можно посчитать, за сколько лет Украина окупит снятие «стокгольмских» претензий в обмен на газовую скидку. Если Киев продолжит импортировать 10,5 млрд кубометров газа в год, то он сможет экономить благодаря щедрому предложению России примерно 400-500 млн долларов в год. Уже через пять лет экономия Украины составит 2,6 млрд долларов. А если Киев будет импортировать больше 10 млрд кубов, что вполне вероятно при невысокой стоимости топлива, то отказ от долга компенсируется еще быстрей.

Так почему же «Нафтогаз» говорит обратное? «Дело в том, что для самого „Нафтогаза“ это не привлекательная история. Через пять лет Коболев и Витренко уже, возможно, не будут руководить компанией, да и самого „Нафтогаза“ уже может не быть. Экономические и политические элиты Украины такими долгосрочными категориями не думают», — объясняет Игорь Юшков.

Поэтому «Нафтогаз», конечно, думает, что ему выгодно в краткосрочной перспективе. «А сейчас ему важней чувствовать себя победителем и говорить, что Газпром должен ему 2,6 млрд долларов, бегать по судам и пытаться арестовать газпромовское имущество», — считает эксперт.

Однако если даже Газпром в итоге отдаст «Нафтогазу» эти 2,6 млрд долларов, для украинской компании это будет лишь краткосрочный выигрыш. Отказавшись от транзита и от прямых закупок газа у Газпрома, Украина не найдет для себя газа уже и по 200 долларов, только дороже. Украина окажется на распутье — либо согласиться на российский газ по примерно 160 долларов за тысячу кубометров, либо покупать еще более дорогой реверсный газ, чем покупала в предыдущие годы.

«На нынешней цене Украине в любом случае будет сложно остаться», — считает собеседник. Во-первых, указывает Юшков, прекращение транзита газа, по крайней мере этой зимой, приведет к панике и взлету цен на спотовом рынке газа Европы. «Нафтогаз хочет нам навязать историю нерыночного ценообразования, когда из стоимости газа для немецкого рынка вычитаются транспортные затраты на его доставку. На самом деле, цена образуется на рынке. Рыночная цена это та, по которой Украина покупает газ — сейчас это 200 долларов за баррель. Почему к России применяются другие критерии?», — удивляется Юшков.

Во-вторых, сейчас Украина платит за виртуальный реверсный газ из ЕС . Она отбирает для себя газ из транзитной трубы, и лишь на бумаге он становится реверсным. Но без транзита нужно будет организовать реальный реверс с запада на восток, тогда как украинская труба всегда работала на прокачку газа с востока на запад. А это стоит уже совсем других денег.

Отказавшись от российского газа в пользу американского или любого другого СПГ, Украина впадает в зависимость от глобальных рынков. «Если в Азии поднимется спрос на СПГ, то цены на СПГ вырастет, и все танкеры с газом пойдут туда. Чтобы Украина смогла купить СПГ, ей придется давать азиатскую цену. В этом плане Украина действительно станет частью мирового газового рынка. Другой вопрос — хорошо это или плохо для украинских потребителей», — отмечает Юшков.

Еще одна ловушка для Украины — это низкая годовая мощность польского СПГ-терминала, который рассчитан на прием всего 5 млрд кубов СПГ в год. Тогда как Украина импортирует более 10 млрд кубометров в год. Уже сейчас свободна только половина терминала, так как поляки покупают 2,5 млрд кубов СПГ через этот терминал. Но к 2022 году Польши обещает отказаться от российского газа, а значит, ей самой нужен будет СПГ-терминал, и вряд ли что-то останется для украинцев, считает Юшков. «Украина попадает в историю реального газового рынка, где полная турбулентность и много неопределенности», — заключает эксперт ФНЭБ.