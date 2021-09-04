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Талибы отпраздновали захват Афганистана стрельбой по людям: 17 погибли

Майк Габриелян
4 сентября 2021

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 пострадал после стрельбы в воздух, которую открыли боевики «Талибана»(запрещенное в России движение), празднуя свою победу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в больнице скорой помощи.

Талибы отпраздновали захват Афганистана стрельбой по людям: 17 погибли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боевики решили выстрелами отпраздновать захват неподконтрольной провинции Панджшер, и некоторые выпущенные пули попали в людей. Данные о жертвах пока противоречивы. Изначально сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших.

Руководство «Талибана» уже заявило о недопустимости стрельбы в городе. Лидеры пригрозили, что будут изымать оружие у нарушителей и привлекать их к ответственности.

Единственной неподконтрольной боевикам провинцией сейчас остается Панджшер. Наступление «Талибана» в этом регионе началось 2 сентября.

Накануне представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер удалось взять под контроль. Источники СМИ в Кабуле утверждали, что все бойцы сопротивления захвачены, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг это заявление. Он заявил, что сопротивление продолжается.

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