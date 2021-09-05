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Познер назвал историческое событие, которое в России «определило все»

Елена Прошина
2 часа назад

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «судьбоносный перекресток», предопределившее ход дальнейшей истории России. Его слова приведены на сайте «Познер Online».

Познер назвал историческое событие, которое в России «определило все»
Фото: ТАССТАСС

«Был такой перекресток в российской истории, который, определил все, вплоть до сегодняшнего дня. Я полагаю, что когда князь Владимир принял православие, а не католицизм, не иудаизм и не ислам, то этим он определил развитие России и национального характера», - считает Познер.

По его мнению, именно выбор вероисповедания, ставшего государственным, сыграл ключевую роль в дальнейшем развитии нашей страны. Это событие Познер считает «главным перекрестком».

Он также сообщил, что занят в данный момент съемками фильма, в котором попытается ответить на вопрос: что такое – русский характер.

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