Представитель подрядчика «Почты России» задержан за попытку дачи взятки в 150 тыс. руб. должностному лицу

Почта России » помогла задержать взяточника из подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.

«В ходе совместной операции службы безопасности «Почты России», подразделений ФСБ России МВД России за попытку дачи взятки должностному лицу был задержан представитель подрядчика «Почты России». Работник организации, поставляющей «Почте России» упаковочную пленку на основании победы в тендере, предложил сотруднику службы безопасности предприятия 150 тыс. руб. за приемку товара не соответствующего условиям контракта (техническому заданию)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на основании этой информации служба безопасности «Почты России» совместно с подразделениями ФСБ России и МВД России разработали и реализовали план по задержанию злоумышленника с поличным. После передачи денежных средств в одном из заведений столицы мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту следственными органами по Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, предусматривающей лишение свободы до восьми лет.