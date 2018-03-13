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Представитель подрядчика «Почты России» задержан за попытку дачи взятки в 150 тыс. руб. должностному лицу
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Представитель подрядчика «Почты России» задержан за попытку дачи взятки в 150 тыс. руб. должностному лицу 

Агентство «Москва» + ещё 27 13 марта 2018
Фото: Vladnews.ru
«Почта России» помогла задержать взяточника из подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.
«В ходе совместной операции службы безопасности «Почты России», подразделений ФСБ России и МВД России за попытку дачи взятки должностному лицу был задержан представитель подрядчика «Почты России». Работник организации, поставляющей «Почте России» упаковочную пленку на основании победы в тендере, предложил сотруднику службы безопасности предприятия 150 тыс. руб. за приемку товара не соответствующего условиям контракта (техническому заданию)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на основании этой информации служба безопасности «Почты России» совместно с подразделениями ФСБ России и МВД России разработали и реализовали план по задержанию злоумышленника с поличным. После передачи денежных средств в одном из заведений столицы мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По данному факту следственными органами по Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, предусматривающей лишение свободы до восьми лет.
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