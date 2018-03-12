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Чистая прибыль «Ленты» в 2017 году выросла на 18,4% — до 11,2 млрд рублей
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Чистая прибыль «Ленты» в 2017 году выросла на 18,4% — до 11,2 млрд рублей
Rambler News Service
12 марта 2018
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Чистая прибыль
ритейлера «Лента»
в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 18,4% — до 11,2 млрд рублей, сообщила компания.
Выручка ритейлера в 2017 году выросла на 19,2% — до 365,2 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.
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