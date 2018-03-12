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Blizzard анонсировала дополнение «Ведьмин лес» для Hearthstone
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Blizzard анонсировала дополнение «Ведьмин лес» для Hearthstone 

Чемпионат.com + ещё 13 12 марта 2018
Фото: Gmbox
Информация об этом появилась на официальном сайте игры.
Дополнение добавит в игру 135 новых карт и режим «Охота на монстров». В нём игроку предстоит сразиться с восемью боссами. В этом режиме будут представлены четыре новых героя: Tracker, Cannoneer, Houndmaster и Time-Tinker.
«Ведьмин лес» также добавит новую механику «Натиск»: существа с этим свойством могут нападать на других существ сразу после розыгрыша. Однако нападать на героя противника у них получится только со следующего хода.
Релиз дополнения планируется на апрель 2018 года. Сейчас игроки могут оформить предзаказ. За 2799 рублей пользователи получат 50 комплектов плюс 20 бонусных и рубашку для карт.
C выходом «Ведьминого леса» в Hearthstone наступит год Ворона, вместе с которым «Зал славы» пополнится тремя новыми картами: «Ледяная глыба», «Вайш'ирский оракул» и «Огненный великан». После выпуска патча каждую карту можно будет распылить за полную стоимость. Кроме того, Blizzard добавит нового героя для друида — Лунару.
Hearthstone — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard.
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