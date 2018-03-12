Blizzard анонсировала дополнение «Ведьмин лес» для Hearthstone

Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Дополнение добавит в игру 135 новых карт и режим «Охота на монстров». В нём игроку предстоит сразиться с восемью боссами. В этом режиме будут представлены четыре новых героя: Tracker, Cannoneer, Houndmaster и Time-Tinker.

«Ведьмин лес» также добавит новую механику «Натиск»: существа с этим свойством могут нападать на других существ сразу после розыгрыша. Однако нападать на героя противника у них получится только со следующего хода.

Релиз дополнения планируется на апрель 2018 года. Сейчас игроки могут оформить предзаказ. За 2799 рублей пользователи получат 50 комплектов плюс 20 бонусных и рубашку для карт.

C выходом «Ведьминого леса» в Hearthstone наступит год Ворона, вместе с которым «Зал славы» пополнится тремя новыми картами: «Ледяная глыба», «Вайш'ирский оракул» и «Огненный великан». После выпуска патча каждую карту можно будет распылить за полную стоимость. Кроме того, Blizzard добавит нового героя для друида — Лунару.

Hearthstone — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard.