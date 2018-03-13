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General Motors придумал Airbnb для автомобилей
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General Motors придумал Airbnb для автомобилей 

Motor.ru 13 марта 2018
Фото: Motor.ru
Концерн General Motors планирует в тестовом режиме запустить сервис, который позволит автовладельцам сдавать в аренду собственные машины. Услуга заработает на платформе принадлежащего концерну каршерингового провайдера Maven. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Пилотная программа заработает летом текущего года. Предполагается, что в случае успеха она станет одним из этапов трансформации GM из автопроизводителя в провайдера услуг. Получив доступ к частным автомобилям, Maven, работающий с Uber, Lyft и курьерскими службами, сможет увеличить свой парк без привлечения дополнительных средств от материнской компании.
При этом GM не единственный производитель, рассматривающий перспективы развития P2P-бизнеса. Так, в сентябре прошлого года концерн Daimler AG возглавил раунд инвестиций, в ходе которого стартап Turo, предлагающий в аренду частные автомобили, привлек 92 миллиона долларов. Инвестором конкурента Turo — Getaround — выступила Toyota.
Помимо каршеринговых и p2p-сервисов, General Motors рассматривает возможность запуска беспилотных такси. В середине января текущего года компания представила автономное ТС Cruise AV на базе Chevrolet Bolt. Автомобиль без руля и педалей оснащен пятью лазерными дальномерами (LiDAR), 16 камерами и 21 радаром.
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