WSJ узнала о планах Walmart создать стриминговый видеосервис

Торговая сеть Walmart планирует создать собственный сервис онлайн-доставки видеоконтента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что проект находится на ранней стадии. Однако руководство может одобрить его уже к осени.

С помощью собственного стримингового сервиса Walmart рассчитывает конкурировать с Netflix Amazon , которые предлагают аналогичные сервисы. Газета отмечает, что ритейлер планирует установить более низкую цену на месячную подписку на свой сервис, чем конкуренты.

Целевую аудиторию Walmart видит в жителях небольших городов и провинций в то время, как стриминговые сервисы конкурентов более ориентированы на жителей крупных мегаполисов. По данным издания, к проекту Walmart привлекла известного телевизионного продюсера Марка Гринберга. Будет ли Walmart производить собственный контент для нового сервиса, пока неясно. Компания может ограничиться предоставлением онлайн-доступа к передачам, фильмам и сериалам сторонних компаний, поясняет газета.