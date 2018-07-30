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Walmart создать стриминговый видеосервис
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WSJ узнала о планах Walmart создать стриминговый видеосервис 

Ведомости 30 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Торговая сеть Walmart планирует создать собственный сервис онлайн-доставки видеоконтента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что проект находится на ранней стадии. Однако руководство может одобрить его уже к осени.
С помощью собственного стримингового сервиса Walmart рассчитывает конкурировать с Netflix и Amazon, которые предлагают аналогичные сервисы. Газета отмечает, что ритейлер планирует установить более низкую цену на месячную подписку на свой сервис, чем конкуренты.
Целевую аудиторию Walmart видит в жителях небольших городов и провинций в то время, как стриминговые сервисы конкурентов более ориентированы на жителей крупных мегаполисов. По данным издания, к проекту Walmart привлекла известного телевизионного продюсера Марка Гринберга. Будет ли Walmart производить собственный контент для нового сервиса, пока неясно. Компания может ограничиться предоставлением онлайн-доступа к передачам, фильмам и сериалам сторонних компаний, поясняет газета.
Walmart со штаб-квартирой в городе Бентонвилл (штат Арканзас) была создана в 1962 г. Ею владеет семья Уолтон — одна из богатейших династий в мире. Оборот торговой сети за 2017 г. составил более $500 млрд
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