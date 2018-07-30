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Coca-Cola HBC в России сменила гендиректора
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Coca-Cola HBC в России сменила генерального директора 

Rambler News Service 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Новым генеральным директором компании Coca-Cola HBC в России назначен Александр Ружевич, говорится в сообщении компании. Ранее эту должность занимал Стефанос Вафеидис.
«Александар Ружевич назначен генеральным директором Coca‑Cola HBC в России. За плечами г-на Ружевича более чем 20-летний опыт работы в Coca‑Cola HBC в различных странах», — говорится в сообщении Coca-Cola HBC в России.
Как отметили в компании, до назначения генеральным директором Coca-Cola HBC в России Александр Ружевич с 2016 года занимал аналогичную должность в Сербии и Черногории.
Coca‑Cola HBC — партнер по разливу напитков компании The Coca‑Cola Company. В России Coca‑Cola HBC владеет 10 заводами, которые производят газированные и негазированные напитки, питьевую воду и соки под брендами Coca‑Cola Zero, Sprite и Fanta.
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