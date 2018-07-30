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Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
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Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи 

Lenta.ru 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Аналитическое агентство WMT Consult составило список бизнесменов, заработавших на прошедшем в России чемпионате мира по футболу. Копия имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Среди подрядчиков и партнеров, возводивших спортивную и городскую инфраструктуру к чемпионату мира, больше всех контрактов получили компании Геннадия Тимченко (стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде), Виктора Вексельберга (аэропорт Платов в Ростове-на-Дону), Олега Дерипаски (стадион «Санкт-Петербург» и третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево).
«Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Каменщика и прочих известных олигархов», — говорится в исследовании WMT Consult.
По данным компании, общая стоимость организации турнира составила 1,2 триллиона рублей. 134 миллиарда из них пошло на строительство и реконструкцию стадионов, 352,5 миллиарда — на аэропорты, дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.
«Важно, что инфраструктурные проекты затронули не только Москву и Санкт-Петербург — часть денег перепала регионам. В частности, реконструировали аэропорт в Саранске (до которого у чиновников, вероятно, не скоро бы дошли руки). Благодаря ЧМ-2018 в России появился первый аэропорт, построенный с нуля в постсоветский период. Новый хаб Платов расположен недалеко от Ростова-на-Дону, он способен обслуживать до 8 миллионов пассажиров в год. Это самый дорогой аэропорт в России по цене обслуживания авиакомпаний (тарифы вдвое выше, чем в старом аэропорту, находившимся в черте города)», — говорится в отчете.
Самой продуктивной инвестицией авторы называют модернизацию дорожной сети, самой капиталоемкой и значимой — строительство Крымского моста (хотя она напрямую не связана с чемпионатом мира).
«В долгосрочной перспективе основными бенефициарами инфраструктурной модернизации к ЧМ станут не столько любители футбола (стадионы еще не скоро увидят такое же число зрителей), сколько туристы, автовладельцы и жители городов, принимавших игры мундиаля», — заключают аналитики.
По подсчетам Центрального банка, вклад турнира, прошедшего с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в рост ВВП во втором квартале составил 0,1-0,2 процента.
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