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Чистая прибыль Apple выросла на 32%
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Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 32% — до $11,5 млрд 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: Reuters
Чистая прибыль Apple в III квартале (закончился 30 июня) 2017-18 фингода выросла на 32,2% в годовом выражении — до $11,5 млрд, следует из отчетности компании.
Чистые продажи Apple за отчетный период увеличились на 17,4% по сравнению с III кварталом 2016-17 фингода и составили $53,3 млрд Глава Apple Тим Кук отметил, что этот показатель является рекордным для III квартала в истории компании.
В III квартале Apple продала 41,3 млн iPhone, 11,5 млн iPad и 3,7 млн компьютеров Mac. Выручка от их реализации соответственно составила $29,9 млрд, $4,7 млрд и $5,3 млрд
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