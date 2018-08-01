Чистая прибыль Apple выросла на 32%

Чистая прибыль Apple в III квартале выросла на 32% — до $11,5 млрд

Чистая прибыль Apple в III квартале (закончился 30 июня) 2017-18 фингода выросла на 32,2% в годовом выражении — до $11,5 млрд, следует из отчетности компании. Чистые продажи Apple за отчетный период увеличились на 17,4% по сравнению с III кварталом 2016-17 фингода и составили $53,3 млрд Глава Apple Тим Кук отметил, что этот показатель является рекордным для III квартала в истории компании. В III квартале Apple продала 41,3 млн iPhone, 11,5 млн iPad и 3,7 млн компьютеров Mac. Выручка от их реализации соответственно составила $29,9 млрд, $4,7 млрд и $5,3 млрд