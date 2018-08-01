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В «М. Видео» появятся сервисные центры Apple
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«М. Видео» откроет в своих магазинах сервисные центры Apple 

RB.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«М. Видео» первым среди ритейлеров откроет в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и источник на рынке сотового ритейла.
Первые сервисные центры появятся в Москве в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «МебельГрад». При этом владельцы техники Apple смогут обратиться в эти точки вне зависимости, где была приобретены устройства компании.
Представитель «М. Видео» Валерия Андреева заявила, что в перспективе проект может быть расширен и на другие города.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что у iPhone максимальный жизненный срок среди всех смартфонов в России. По его оценкам, ежегодно за ремонтом смартфонов Apple россияне обращаются 100-120 тысяч раз, а средняя стоимость ремонта составляет 4,5 тысячи рублей.
Гендиректор Inventive Retail Group (управляет re:Store) Тихон Смыков позитивно оценивает рост числа сервисных центров Apple в России, так как количество потенциальных партнеров компании ограничено.
В «Связном» и «Евросети» уверены, что наибольшую пользу от такого проекта пользователь начнет получать в случае качественного масштабирования — когда жителям любого отдаленного от Москвы города будет доступна эта услуга.
Не каждый ритейлер может пойти на создание подобных сервис-центров, ведь в таком случае им придется выдавать клиентам устройства на замену и искать площади для этих центров, говорит собеседник на рынке ритейла.
«Это ситуация win-win: Apple нашел крупного партнера по ремонту iPhone, с которым в стране, откровенно говоря, не лучшая ситуация, и не тратится на рекламу, а "М. Видео" получит дополнительный поток покупателей», — считает Муртазин.
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