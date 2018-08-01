В «М. Видео» появятся сервисные центры Apple

«М. Видео» откроет в своих магазинах сервисные центры Apple

М. Видео » первым среди ритейлеров откроет в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple . Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и источник на рынке сотового ритейла.

Первые сервисные центры появятся в Москве в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «МебельГрад». При этом владельцы техники Apple смогут обратиться в эти точки вне зависимости, где была приобретены устройства компании.

Представитель «М. Видео» Валерия Андреева заявила, что в перспективе проект может быть расширен и на другие города.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что у iPhone максимальный жизненный срок среди всех смартфонов в России. По его оценкам, ежегодно за ремонтом смартфонов Apple россияне обращаются 100-120 тысяч раз, а средняя стоимость ремонта составляет 4,5 тысячи рублей.

Гендиректор Inventive Retail Group (управляет re:Store) Тихон Смыков позитивно оценивает рост числа сервисных центров Apple в России, так как количество потенциальных партнеров компании ограничено.

В «Связном» и «Евросети» уверены, что наибольшую пользу от такого проекта пользователь начнет получать в случае качественного масштабирования — когда жителям любого отдаленного от Москвы города будет доступна эта услуга.

Не каждый ритейлер может пойти на создание подобных сервис-центров, ведь в таком случае им придется выдавать клиентам устройства на замену и искать площади для этих центров, говорит собеседник на рынке ритейла.