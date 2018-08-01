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Акционеры входящей в группу «Сумма» Fesco в анонимном письме заявили о хищении
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Акционеры входящей в группу «Сумма» Fesco в анонимном письме заявили о хищении 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: News.ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акционеры компании Fesco, чьи активы входят в группу «Сумма», в анонимном письме в МВД заявили о хищении денег, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест денежных средств и активов ряда компаний.
"В адрес следственного Департамента МВД России поступило анонимное письмо от акционеров группы компаний Fesco о хищении денежных средств. На основании этого письма были направлены материалы для проведения проверки", — сказал следователь.
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