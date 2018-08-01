Акционеры входящей в группу «Сумма» Fesco в анонимном письме заявили о хищении

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Акционеры компании Fesco, чьи активы входят в группу «Сумма», в анонимном письме в МВД заявили о хищении денег, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда , где рассматривается жалоба на арест денежных средств и активов ряда компаний.

"В адрес следственного Департамента МВД России поступило анонимное письмо от акционеров группы компаний Fesco о хищении денежных средств. На основании этого письма были направлены материалы для проведения проверки", — сказал следователь.