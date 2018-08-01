Google подстроится под Китай

Google готовится к возвращению в Китай. Компания разработала цензурную версию поисковика, которая может быть запущена в стране через шесть-девять месяцев.

По словам репортёра издания Intercept Райана Галлахера, знакомого с планами Google, проект получил кодовое название Dragonfly. Он будет блокировать пользователям доступ к таким западным сервисам, как Facebook, Twitter и Instagram, а также вычищать результаты для «чувствительных» терминов, таких как «события на площади Тяньаньмэнь» или названия международных журналистских изданий.

За закрытыми дверями

Новую поисковую машину, которая будет задействованы и в Android-приложениях, разрабатывают более года и уже успели показать китайским чиновникам в декабре прошлого года. Встречу посетил сам генеральный директор компании Сундар Пичаи. Стоит отметить, что операционная система Google доминирует на китайском рынке: её доля составляет 51%.

Представитель компании прокомментировал утечку:

«Мы предоставляем ряд мобильных приложений в Китае, таких как Google Translate и Files Go, помогаем китайским разработчикам и делаем значительные инвестиции в такие китайские компании, как JD.com. Но мы не комментируем сведения о будущих планах».

Тем не менее, источник испытывает беспокойство по отношению к задумке Google. Он считает, что проект «создаст ужасный прецедент для многих других компаний, которые все еще пытаются вести бизнес в Китае, при этом не поддаваясь цензуре Китая».