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От Apple потребовали 2,5 млн долларов за уязвимости
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От Apple потребовали 2,5 миллиона долларов за все уязвимости 

Lenta.ru 51 минуту назад
Исследователь безопасности из компании Google Иан Бир (Ian Beer) предложил Apple заключить сделку на 2,45 миллиона долларов. В такую сумму он оценил 30 найденных им уязвимостей в системе iOS. Обращение к главе компании Тиму Куку он опубликовал на своей странице в Twitter.
Пост появился в микроблоге Бира после конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе. Хакер решил потребовать от Apple выплаты за все ошибки, о которых он сообщал в течение последних лет. Вырученные деньги он захотел пожертвовать правозащитной организации Amnesty International.
«Привет, Тим Кук. Я работал в течение многих лет, чтобы помочь сделать iOS более безопасной. Вот список всех ошибок, о которых я сообщил, которые подходят под вашу программу вознаграждения за поиск багов с момента ее запуска. Не могли бы вы пригласить меня в программу, чтобы мы могли пожертвовать эти деньги Amnesty International?» — обратился Бир к главе Apple.
Представители Apple не вышли на связь с Биром. Ему пришлось еще раз напомнить о себе. «Я бы хотел иметь возможность посидеть с вами и обсудить, как мы вместе можем сделать iOS более безопасной для всех пользователей», — написал он.
Бир считается одним из наиболее успешных охотников за уязвимостями в iOS. Он является членом проекта Zero — престижной группы хакеров Google, которые ищут уязвимости нулевого дня в продуктах других компаний.
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