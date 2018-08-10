От Apple потребовали 2,5 млн долларов за уязвимости

От Apple потребовали 2,5 миллиона долларов за все уязвимости

Исследователь безопасности из компании Google Иан Бир (Ian Beer) предложил Apple заключить сделку на 2,45 миллиона долларов. В такую сумму он оценил 30 найденных им уязвимостей в системе iOS. Обращение к главе компании Тиму Куку он опубликовал на своей странице в Twitter.

Пост появился в микроблоге Бира после конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе. Хакер решил потребовать от Apple выплаты за все ошибки, о которых он сообщал в течение последних лет. Вырученные деньги он захотел пожертвовать правозащитной организации Amnesty International

«Привет, Тим Кук. Я работал в течение многих лет, чтобы помочь сделать iOS более безопасной. Вот список всех ошибок, о которых я сообщил, которые подходят под вашу программу вознаграждения за поиск багов с момента ее запуска. Не могли бы вы пригласить меня в программу, чтобы мы могли пожертвовать эти деньги Amnesty International?» — обратился Бир к главе Apple.

Представители Apple не вышли на связь с Биром. Ему пришлось еще раз напомнить о себе. «Я бы хотел иметь возможность посидеть с вами и обсудить, как мы вместе можем сделать iOS более безопасной для всех пользователей», — написал он.

Бир считается одним из наиболее успешных охотников за уязвимостями в iOS. Он является членом проекта Zero — престижной группы хакеров Google, которые ищут уязвимости нулевого дня в продуктах других компаний.