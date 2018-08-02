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Экс-министр сельского хозяйства Ткачев возглавил совет директоров основанного его отцом агрохолдинга
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Экс-министр сельского хозяйства Ткачев возглавил совет директоров основанного его отцом агрохолдинга 

Rambler News Service 19 часов назад
Фото: ВК Пресс
Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев избран председателем совета директоров АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Ткачева» Н. И., соответствующая информация была опубликована на официальном сайте агрохолдинга.
Ткачев занимал пост министра сельского хозяйства с апреля 2015 по май 2018 года. До этого с 2001 года он был губернатором Краснодарского края.
Агрокомплекс им. Николая Ткачева основан в 1993 году отцом бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. По данным СПАРК, члены семьи Ткачевых до марта 2002 года оставались акционерами агрокомпании — у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца — 0,67%. Николай Ткачев был председателем совета директоров АО «Фирма „Агрокомплекс“» до кончины в августе 2014 года.
C 2015 года совет директоров агрокомплекса возглавлял зять Александра Ткачева Роман Баталов. 29 июня на годовом собрании акционеров экс-глава Минсельхоза был избран в совет директоров компании.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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