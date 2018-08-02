Ещё
Новак вновь войдет в совет директоров «Россетей», пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Новак вновь войдет в совет директоров «Россетей», пишут СМИ 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак останется в совете директоров "Россетей", а бывший вице-премьер Александр Хлопонин может и вовсе в него не войти, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, в правительстве обсуждался вариант введения Хлопонина в совет. Предполагалось, что он получит место Новака. Однако, по словам одного из собеседников газеты, такая замена вызвала споры в правительстве и администрации президента, поскольку за время своей работы глава Минэнерго получил «высокий кредит доверия».
Министр энергетики обычно входит в советы директоров ключевых госкомпаний ТЭКа — "Роснефти", "Транснефти", "Газпрома", "Росатома" и других. Отсутствие Новака в совете может ослабить роль этого органа, пишет издание.
В то же время министр также выступает основным переговорщиком от РФ по вопросам сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, а летом должен возглавить переговоры о будущем транзита газа через Украину. Источник, знакомый с работой совета директоров «Россетей», отмечает, что у Новака просто нет времени полностью погружаться в работу холдинга, много вопросов обсуждается заочно. Но, видимо, для правительства статус совета очень важен.
В Росимуществе газете заявили, что «на данный момент никаких изменений в состав совета директоров „Россетей“ не вносилось». Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, сообщил, что финального решения по кандидатурам пока нет, не уточнив, какой состав обсуждается. В Минэнерго и «Россетях» отказались от комментариев. Представитель Хлопонина была недоступна для звонков.
Как отмечает издание, должность в совете директоров «Россетей», в отличие от других госкомпаний ТЭКа, не отличается высоким вознаграждением. Сейчас в совет директоров «Россетей» входят 15 человек. В конце июня акционеры компании избрали двух новых членов в совет директоров — замминистра экономического развития РФ Михаила Расстригина и гендиректора «Россетей» Павла Ливинского.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение