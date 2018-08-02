Новак вновь войдет в совет директоров «Россетей», пишут СМИ

Как сообщает издание, в правительстве обсуждался вариант введения Хлопонина в совет. Предполагалось, что он получит место Новака. Однако, по словам одного из собеседников газеты, такая замена вызвала споры в правительстве и администрации президента , поскольку за время своей работы глава Минэнерго получил «высокий кредит доверия».

"Транснефти", "Газпрома", Министр энергетики обычно входит в советы директоров ключевых госкомпаний ТЭКа — "Роснефти" "Росатома" и других. Отсутствие Новака в совете может ослабить роль этого органа, пишет издание.

В то же время министр также выступает основным переговорщиком от РФ по вопросам сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, а летом должен возглавить переговоры о будущем транзита газа через Украину. Источник, знакомый с работой совета директоров «Россетей», отмечает, что у Новака просто нет времени полностью погружаться в работу холдинга, много вопросов обсуждается заочно. Но, видимо, для правительства статус совета очень важен.

Росимуществе газете заявили, что «на данный момент никаких изменений в состав совета директоров „Россетей“ не вносилось». Представитель вице-премьера Дмитрия Козака , курирующего ТЭК, сообщил, что финального решения по кандидатурам пока нет, не уточнив, какой состав обсуждается. В Минэнерго и «Россетях» отказались от комментариев. Представитель Хлопонина была недоступна для звонков.