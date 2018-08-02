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Один из руководителей покидает Facebook
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Один из руководителей покидает Facebook 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: wikipedia
Глава направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил о том, что покидает компанию.
"17 августа будет мой последний рабочий день в Facebook, и хотя я лишусь удовольствия бок о бок работать с моими друзьями, я рад, что множество преданных, вдумчивых и квалифицированных людей продолжают решать все эти проблемы", — написал Стамос 1 августа на своей странице в Facebook.
В марте этого года The New York Times писала о том, что у Стамоса возникли разногласия с коллегами. Глава направления информационной безопасности выступал за более широкое раскрытие информации о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Однако его инициатива встретила сопротивление.
Уход Стамоса — третья отставка за последние несколько недель. 27 июля Facebook покинул юрисконсульт Колин Стретч. В июне о своем уходе из компании заявил главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.
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