Один из руководителей покидает Facebook

Глава направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил о том, что покидает компанию.

"17 августа будет мой последний рабочий день в Facebook, и хотя я лишусь удовольствия бок о бок работать с моими друзьями, я рад, что множество преданных, вдумчивых и квалифицированных людей продолжают решать все эти проблемы", — написал Стамос 1 августа на своей странице в Facebook.

В марте этого года The New York Times писала о том, что у Стамоса возникли разногласия с коллегами. Глава направления информационной безопасности выступал за более широкое раскрытие информации о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Однако его инициатива встретила сопротивление.

Уход Стамоса — третья отставка за последние несколько недель. 27 июля Facebook покинул юрисконсульт Колин Стретч. В июне о своем уходе из компании заявил главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.