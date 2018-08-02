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Highland Gold получила лицензию на добычу золота в Вилкинской зоне в Хабаровском крае
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Highland Gold получила лицензию на добычу золота в Вилкинской зоне в Хабаровском крае 

Дальний Восток 16 часов назад
Фото: Дальний Восток
Компания Highland Gold, крупным акционером которой является Millhouse Group Романа Абрамовича, получила лицензию на разработку Вилкинской зоны площадью 33 кв. км, прилегающей к месторождению Многовершинное в Хабаровском крае, говорится в сообщении компании.
Лицензия на разработку зоны предоставлена предприятию «Многовершинное» (входит в Highland Gold Mining) департаментом недропользования Дальневосточного федерального округа сроком на семь лет. Сообщается, что на месторождении уже определено потенциальное оруднение.
Компания также сообщает, что продолжает оценку запасов месторождения Многовершинное по кодексу JORC с учетом последних геологоразведочных работ, результаты которых будут опубликованы в III квартале 2018 года. Ожидается, что результаты переоценки позволят продлить срок эксплуатации месторождения за горизонтом 2022 года.
Highland Gold добывает золото на месторождениях Многовершинное и Белая Гора в Хабаровском крае, а также Новоширокинское в Забайкальском крае. Компания продолжает развитие двух крупных месторождений на Чукотке — Клен, а также Кекура — с началом добычи в 2018 году, и несколько проектов в Хабаровском, Забайкальском краях и Киргизии.
Основные акционеры Highland Gold — Millhouse Group Романа Абрамовича (32%), еще 8,6% принадлежит Евгению Швидлеру, 5,65% — Ивану Кулакову, 4,4% владеет Валерий Ойф.
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