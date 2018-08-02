Ещё
Налоговики нашли в РФ 381 тысячу компаний без единого работника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Налоговики нашли в РФ 381 тысячу компаний без единого работника 

ИД «Собеседник» 15 часов назад
В России обнаружили 381 тысячу компаний (15,3% от общего числа), в которых официально не работает ни один сотрудник.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС), чьи данные дают представление о том, сколько «пустых» компаний существует в России. Всего ФНС раскрыла информацию о 2,5 миллиона компаний.
В 41,5% организаций, данные о которых опубликовали налоговики, работает всего лишь один сотрудник. В 10% компаний работают по два человека, а в 13,7% — от трёх до пяти. Доля фирм, в которых число сотрудников переваливает за пять человек, достигает 20%.
«Да, у нас зарегистрировано огромное количество мелких предприятий, но при этом они не определяют ситуацию в экономике, — прокомментировал эти цифры руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. — Это микро— или малые компании, которые когда-то были созданы, а сейчас, возможно, уже активно не ведут бизнес. У нас только первая сотня крупнейших компаний создаёт почти четверть ВВП. И всегда в любой отрасли есть множество малых компаний, чей вклад ничтожен».
Партнёр юридической фирмы Taxology Михаил Успенский сказал, что некоторые работодатели не принимают сотрудников в штат, потому что хотят сэкономить на выплатах в фонд оплаты труда.
При этом нулевая или минимальная среднесписочная численность сотрудников не всегда указывает на возможные налоговые махинации. «В современном мире компания вполне может быть конкурентоспособной и даже успешной без массивного штата сотрудников. Функции передаются на субподряд, а директор компании лишь координирует работу внешних провайдеров», — говорит Успенский.
ИД «Собеседник»: последние новости
Продукты массово уберут с полок в магазинах из-за новых стандартов "Ситуация изменилась": Госдума отклонила закон о защите прав женщин Голикова анонсировала новый порядок индексации пенсий
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение