Налоговики нашли в РФ 381 тысячу компаний без единого работника

В России обнаружили 381 тысячу компаний (15,3% от общего числа), в которых официально не работает ни один сотрудник.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС), чьи данные дают представление о том, сколько «пустых» компаний существует в России. Всего ФНС раскрыла информацию о 2,5 миллиона компаний.

В 41,5% организаций, данные о которых опубликовали налоговики, работает всего лишь один сотрудник. В 10% компаний работают по два человека, а в 13,7% — от трёх до пяти. Доля фирм, в которых число сотрудников переваливает за пять человек, достигает 20%.

«Да, у нас зарегистрировано огромное количество мелких предприятий, но при этом они не определяют ситуацию в экономике, — прокомментировал эти цифры руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников . — Это микро— или малые компании, которые когда-то были созданы, а сейчас, возможно, уже активно не ведут бизнес. У нас только первая сотня крупнейших компаний создаёт почти четверть ВВП. И всегда в любой отрасли есть множество малых компаний, чей вклад ничтожен».

Партнёр юридической фирмы Taxology Михаил Успенский сказал, что некоторые работодатели не принимают сотрудников в штат, потому что хотят сэкономить на выплатах в фонд оплаты труда.

При этом нулевая или минимальная среднесписочная численность сотрудников не всегда указывает на возможные налоговые махинации. «В современном мире компания вполне может быть конкурентоспособной и даже успешной без массивного штата сотрудников. Функции передаются на субподряд, а директор компании лишь координирует работу внешних провайдеров», — говорит Успенский.