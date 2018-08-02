«Дочка» Ростеха хочет вложиться в инновационное производство холодильников

КАЗАНЬ, 2 августа. / ТАСС /. Предприятие Pozis (входит в концерн «Техмаш» Ростеха ) планирует в 2018-2020 годах вложить 1,97 млрд руб. в производство бытовых холодильников и медицинского холодильного оборудования с помощью высокотехнологичного оборудования и инноваций. Об этом говорится в докладе генерального директора предприятия Радика Хасанова (имеется в распоряжении ТАСС).

Предполагается, что реализация этого проекта увеличит мощности производства указанных видов продукции до 600 тыс. в год. В настоящее время Pozis ежегодно производит около 300 тыс. бытовых холодильников.

Компания Pozis входит в кластер «Вооружение» Ростеха и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Наращивание выпуска гражданской продукции на предприятии соответствует реализации программы по диверсификации предприятий ОПК. Согласно стратегии Ростеха, предприятия ОПК, входящие в корпорацию, должны к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 50%. Pozis к этому сроку планирует получать ежегодно выручку от продаж гражданской продукции в объеме 17,5 млрд руб.