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«Дочка» Ростеха хочет вложиться в инновационное производство холодильников
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«Дочка» Ростеха хочет вложиться в инновационное производство холодильников 

ТАСС 14 часов назад
КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Предприятие Pozis (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) планирует в 2018-2020 годах вложить 1,97 млрд руб. в производство бытовых холодильников и медицинского холодильного оборудования с помощью высокотехнологичного оборудования и инноваций. Об этом говорится в докладе генерального директора предприятия Радика Хасанова (имеется в распоряжении ТАСС).
Предполагается, что реализация этого проекта увеличит мощности производства указанных видов продукции до 600 тыс. в год. В настоящее время Pozis ежегодно производит около 300 тыс. бытовых холодильников.
Компания Pozis входит в кластер «Вооружение» Ростеха и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Наращивание выпуска гражданской продукции на предприятии соответствует реализации программы по диверсификации предприятий ОПК. Согласно стратегии Ростеха, предприятия ОПК, входящие в корпорацию, должны к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 50%. Pozis к этому сроку планирует получать ежегодно выручку от продаж гражданской продукции в объеме 17,5 млрд руб.
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