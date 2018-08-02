Кетчуп без пластика. Как бизнес избавляется от привычной упаковки

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания американская Kraft Heinz Co. (№126 в рейтинге 2000 крупнейших компаний мира, рыночная стоимость $72,31 млрд) объявила о планах в течение семи лет полностью отказаться от неэкологичной упаковки. К 2025 году 100% производимой Kraft Heinz во всем мире продукции будет продаваться в перерабатываемой, многоразовой или компостируемой (биоразлагаемой) упаковке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В Европе уже к 2022 году весь томатный кетчуп Heinz будет доступен не в традиционной пластиковой бутылке, а в упаковке из материала, который можно переработать в новую упаковку для пищевой промышленности.

Для достижения этих целей компания обещает «агрессивно» изыскивать технические альтернативы материалам, используемым для упаковки продуктов питания сегодня и для этого идти на сотрудничество с экспертами и организациями в этой сфере.

Kraft Heinz таким образом присоединилась к другим мировым гигантам, таким как Unilever, Procter & Gamble , Nestle и Colgate Palmolive, установившим конкретные даты для того, чтобы сделать свою упаковку более экологичной. Каролина Краевски, отвечающая в Kraft Heinz за работу над репутацией копании в мире, заявила агентству Bloomberg , что будет пересмотрена вся упаковка продуктов. В том числе традиционные пластиковые пакеты кетчупа Heinz, сока Capri Sun и сыра Kraft Singles. В настоящее время многослойная упаковка этих продуктов очень сложно поддается переработке, так как используемый в ней алюминиевую фольгу и пластик очень сложно отделить.

Краевски напомнила, что как потребители, так и инвесторы в течение последних лет требовали от компании пойти на изменение упаковки своих продуктов в целях экологии. На последнем общем собрании акционеров более 13% его участников поддержали предложение подготовить доклад о возможность переработки упаковки, в которой продается продукция компании.

Компания H. J. Heinz была основана в 1869 году Джоном Хайнцем в Пенсильвании. Основным продуктом компании стал томатный кетчуп и различные соусы. В феврале 2013 года компания была поглощена бразильской инвесткомпанией 3G Capital и фондом Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффетта , заплатившим за нее $23 млрд

Компания Kraft Foods появилась в 1903 году в Чикаго. Ее создателем стал Джеймс Крафт.

В 2015 году Kraft Foods Group Inc объединилась с H. J. Heinz Co. Акционеры Kraft получили спецдивиденды в размере $16,5 на акцию. В совокупности, им досталось 49% объединенной компании. Владельцы H. J. Heinz — Berkshire Hathaway и 3G Capital — вложили в новую компанию $10 млрд и получили долю в 51%.