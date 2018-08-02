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Alstom снизила долю с 33% до 20% после объединения ТМХ и «Локотеха»
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Alstom снизила долю с 33% до 20% после объединения ТМХ и «Локотеха» 

Rambler News Service 12 часов назад
Акционеры «Трансмашхолдинга» и компании «Локотех–Сервис» объединили свои акции и доли владения и совместно стали акционерами, контролирующими 100% ТМХ и компании «Локотех-Сервис», сообщил ТМХ.
«Акционерный капитал компании распределен между группой российских бизнесменов и французской компанией Alstom Holdings. Компания Alstom Holdings, прежде владевшая 33% в «Трансмашхолдинге», получила 20% в новой структуре», — говорится в сообщении.
Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4% в новой структуре. При этом, контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.
«Акционеры планируют постепенную операционную интеграцию, в результате которой объединение должно превратиться в четвертую в мире по объемам выручки группу, специализирующуюся в области создания, производства и обслуживания подвижного состава для рельсового транспорта. По итогам 2017 года суммарная выручка двух групп компаний составила около 260 млрд руб., согласно прогнозу на 2018 год она достигнет более 320 млрд руб.», — говорится в сообщении.
ТМХ и «Локотех-Сервис» сохранят юридическую самостоятельность. Менеджмент во главе с генеральным директором Липой продолжит работать в группе компаний ТМХ, Юрий Дегтярев и его коллеги сохранят руководящие посты в «Локотехе».
Alstom направила на вхождение в СП ТМХ и «Локотеха» €115 млн Сделка закрыта 29 июня, следует из материалов французской компании. Официальные представители ТМХ и «Локотеха» не ответили на запросы RNS.
Акционеры планируют, что объединение ТМХ и «Локотеха» позволит сформировать полноценное предложение поставок локомотивов для нужд РЖД по контрактам жизненного цикла, увеличить за счет сервиса экспортный потенциал производителя, а также способствовать повышению эффективности инвестиций, направляемых в НИОКР.
Акционеры и менеджмент рассчитывают также, что использование имеющихся в распоряжении «Локотеха» данных об эксплуатации российского парка локомотивов, позволит повысить конкурентоспособность новой техники, создаваемой на предприятиях ТМХ.
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