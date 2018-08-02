Гендиректор «Россетей» избран председателем совета директоров ФСК ЕЭС 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский избран председателем совета директоров Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС), говорится в материалах «Россетей».
«Избрать председателем совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» генерального директора ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича», — говорится в сообщении компании.
В конце июня 2018 года Ливинский вошел в состав совета директоров ФСК ЕЭС, сменив в составе совета первого заместителя председателя — члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.
Всего в состав совета директоров ФСК ЕЭС входят 11 человек.