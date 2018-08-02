Ещё
Гендиректор «Россетей» избран председателем совета директоров ФСК ЕЭС
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.25
$
63.49
73.61
73.88
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1208.70
+0.10 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
02.08
1.1585
–0.0137
20.07
1.1723
01.08
27.07
23.07

Гендиректор «Россетей» избран председателем совета директоров ФСК ЕЭС 

Rambler News Service 5 часов назад
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский избран председателем совета директоров Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС), говорится в материалах «Россетей».
«Избрать председателем совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» генерального директора ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича», — говорится в сообщении компании.
В конце июня 2018 года Ливинский вошел в состав совета директоров ФСК ЕЭС, сменив в составе совета первого заместителя председателя — члена правления Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.
Всего в состав совета директоров ФСК ЕЭС входят 11 человек.
Rambler News Service: последние новости
Капитализация Apple впервые достигла $1 трлн Дерипаска прокомментировал условия Минфина США по снятию санкций ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные с 1 августа
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Роскосмосе начались массовые увольнения3
США задумали обрушить рубль423
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
Россияне скупают дачи108
Прокурорам «купят» жилье2
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение